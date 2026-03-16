Саво Минић биће премијер трећи пут

Аутор:Андреа Јаглица
16.03.2026
19:11
Коментари:0
Саво Минић добиће трећи мандат за састав нове Владе Републике Српске у 170 дана. Послије Милорада Додика и Ане Тришић Бабић, повјерење да води Владу овај ће пут добити од Синише Карана. Власт у Српској прати континуитет напада на Републику Српску, те доказује политичку и институционалну снагу Републике Српске да грађани не осјете те нападе.
"Ова ће Влада наставити да ради. Наш премијер Минић се наставити да ради. Ја ћу сачекати само уставне процедуре, а већ, мислим, сутра ћемо бити у прилици да званично, на бази Устава и уставних овлаштења, поново предложимо господина Минића за мандатара, односно кандидата да састави нову или стару владу. Ово је изборни процес који су прије три године грађани дали пуни легитимитет и овој, и првој и другој и трећој влади и предсједнику Републике", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Политички је све јасно, каже предсједник Скупштине. Саву Минића оба пута предложио је Милорад Додик – први пут формално као предсједник, други пут као лидер највеће партије. Тако ће бити и трећи пут.
А Милорад Додик каже: Влада остаје у истом саставу.
"На крају сутрашњег дана, имамо довољан број гласова да та Влада буде потврђена у напромијењеном саставу, са Савом Минићем као премијером и са свим министрима који су изабрани претходно", рекао је Милорад Додик, предсједник Савеза независних социјалдемократа.
Спремна је већина. Спреман је и термински план. Оставка је експресно усвојена на данашњој посебној сједници Скупштине. Сутра у 10 сати почиње посебна сједница о забрани усташке идеологије, а одмах након тога почетак 18. редовне сједнице. Иако за то имају 7 дана, већ сутра ујутро се очекује да се о оставци изјасне клубови народа у Вијећу народа Републике Српске. Уколико нико не затражи заштиту виталног националног интереса, план је да се у паузи редовне сједнице закаже нова посебна на којој ће се бирати нова Влада. А онда поново народи у Вијећу народа. Уколико нико ни о избору Владе не затражи заштиту виталног националног интереса, двадесети састав Владе Републике Српске у сриједу ће бити објављен у Службеном гласнику.
"Мало је владајућих структура у региону, а рекао бих и у Европи да може да истрпи овакве, да не кажем, неке врсте притисака. Али ми ћемо показати да имамо скупштинску већину која ће то већ до сриједе поново завршити", рекао је Милорад Додик, предсједник Савеза независних социјалдемократа.
Четири сједнице у два дана, три владе у седам мјесеци, три одбране институције предсједника, побједе у надмудривању с институционалним и ванинституционалним центрима моћи концентрисаним у Сарајеву... Ових дана је врло вјероватно јако напорно, али очигледно и јако славно бити предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"Скупштина је успјела да издржи све нападе, да ревитализује функцију и предсједника Републике, када је био принуђен да се иду на нове изборе, да ревитализује и оснажи функцију и предсједника Владе и када је био на првом удару Уставног суда и Скупштина је, наравно, способна да и сада ревитализује и сваки други напад прије него што он, да кажем, буде на видјелу, да предуприједи и одигра бијелим фигурама везано за господина Минића", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Уставни суд БиХ за АТВ је потврдио да ће на засједању 26. и 27. марта расправљати о захтјеву посланика из бх Парламента за утврђивање спора између БиХ и Републике Српске у вези с избором друге Минићеве Владе.
Формално образложење оставке Саве Минића је „предуприједити сваки покушај институционалне дестабилизације Републике Српске“. Листа разлога је бројна. Неке од њих сазнали смо наташте кад је тада предсједник Владе, сад већ предсједник Владе у оставци, а сутра већ мандатар за састав нове Владе, али и нови премијер пожелио добар почетак новог дана и нове ере континуитета: „Добро јутро, бирамо нову Владу, опет сам поднио оставку. И опет ћу бити премијер.“
"Она је сваки пут била легална. Она је била легална и први пут, али шта ми имамо од тога, шта имам ја од тог тумачења када ја знам да је то тако, а имамо штету која се директно односи на институције Републике Српске и на грађане Републике Српске, односно на српски народ у БиХ. Ово је само једна порука: „Ништа нас не може зауставити“. Показујемо политичку снагу, политичку озбиљност, политичку моћ, како год то изгледало. Сви амбасадори који су ми долазили протеклих дана, када дођу из политичког Сарајева кажу да Влада Републике Српске је упитна, још увијек се нешто оспорава из ових, из оних разлога. На крају крајева има оних који су „слијепи од очију“ па не виде да је то директна штета грађанима БиХ. Не функционише Фискални савјет, немамо састанака којих би требали да на било који начин омогуће нормалан живот. Из овог разлога, то је главни кључни разлог, сам се одлучио на овај потез", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске у оставци.
Нема гаранција да се до октобарских избора сутра посљедњи пут бира Влада Саве Минића, јер нема гаранција шта би још могло да се проба из Сарајева. Предсједник Парламента каже: „Мање је битно колико ће они пута покушати. Битно је да им сваки пут задамо шах-мат.“
