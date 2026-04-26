Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

Хуманост није изгубљена. Још постоје људи који у тешким тренуцима притрче људима у помоћ, а један од њих је Дејан Радујковић, власник ауто-плаца из Челинца.
Он је одлучио да мјештанима Челинца којима је потребно возило да одвезу болесне код доктора бесплатно уступи аутомобил на неколико сати.
Овај хуманитарац је оглас објавио прије неколико дана на Фејсбуку, а за "Независне новине" прича како је уопште дошао на идеју да суграђанима уступи на кориштење аутомобиле.
"Имам доста возила на стању и бавим се рентакаром, па тако људи питају да ли могу добити ауто. Углавном, они требају неког одвести негдје, а дан прије него што ћу објавити статус, код мене је дошао човјек из Челинца, који има четворо дјеце, а није баш у доброј финансијској ситуацији. Дијете је имало здравствени проблем, због чега је требало да иду у УКЦ, а његов ауто није био регистрован, па ме је питао да ли може од мене изнајмити возило. Рекао сам да може", каже Радујковић.
А након два-три сата човјек га је назвао да му да паре, но он је одлучио да му не наплати.
"Нисам хтио узети паре и рекао сам само: 'Битно је да си ти то ријешио.' Из свега тога се изродила идеја да и другима помогнем ако већ могу, јер мени ништа не значи тих два-три сата. У свему томе, највећа је мука човјека због које је морао узети ауто", наглашава он.
Према његовим ријечима, већина људи у Челинцу га зна, па тако и он зна већину њих, због чега је одлучио да ову хуману акцију организује само на подручју ове општине.
Наравно, постоје и услови за оне којима даје аутомобил на кориштење, али их није тешко испунити.
"Написао сам у објави да дајем возило у случају да особа има возачку Б категорије и да није под дејством алкохола. Значи, само у том случају добијете возило, одвезете дијете или старију, немоћну особу доктору на преглед и вратите возило", појашњава Радујковић.
Он наглашава да у овом тешком времену, гдје се људи боре и често састављају крај са крајем, може бар толико помоћи.
Додаје да је његова објава изашла и ван граница БиХ, те наводи да му се људи јављају са свих страна, као и да је већина реакција позитивна.
Но, увијек постоје, како каже, они који у свему виде нешто лоше, па је било и таквих људи који су на негативан начин коментарисали његову објаву, али се не обазире на њих.
"Ја се надам да ће и други након ове објаве одлучити да ураде нешто слично и помогну људима којима је то заиста потребно. Наше мало некоме значи пуно. Будимо хумани!", поручује Радујковић.
И за крај, он додаје да се све информације у вези са изнајмљивањем аутомобила могу добити на број 065/073-472.
