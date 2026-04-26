Влада покренула иницијативу: Посао за 500 дјеце погинулих бораца

До краја године у Републици Српској биће запослено 500 дјеце погинулих бораца. Иницијативу је покренула Влада Српске, а у њеној реализацији учествоваће републичке, градске и општинске институције и предузећа.
На јавни позив Министарства рада и борачко-инвалидске заштите пријавила су се незапослена лица из 51 локалне заједнице.
Као дијете погинулог борца Вујадин Филиповић посао је добио најприје у Шумском газдинству Приједор.
Дипломирани је инжењер шумарства па је радио и у Парку природе "Уна", а сада је ангажован у ОБО Нови Град.
Сматра да је намјера да се запосли 500 дјеце погинулих бораца веома битна за ту популацију. Зашто, говори из властитог искуства.
"Прије свега олакшаће ми егзистенцију као и опстанак у Новом Граду, а и друге проблеме, које можемо имати уколико не радимо", каже Филиповић.
Градишка годинама придаје важност запошљавању дјеце погинулих бораца и РВИ.
Запошљавају их осим у градској управи, у комуналним предузећима и јавним установама. На исти начин раде и у Мркоњић Граду.
"Мислим да таквих није остало још много на простору Градишке, јер смо заиста водили рачуна у претходном периоду да приоритет управо дамо тој групи младих људи, да би им омогућили, ако ништа друго, да дођу до свог посла", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
Драган Вођевић, начелник општине Мркоњић Град нада се да ће и остале локалне заједнице наћи начина да помогну својим суграђанима и додаје да ће свака подршка која долази са републичког нивоа бити подржана и од стране локалне управе у овој општини, преноси "РТРС".
Реализацију пројекта запошљавања 500 дјеце погинулих бораца с нестрпљењем очекују и у Бијељини, гдје је незапослених 132-оје.
"Њих око 90 је са ССС, 16 са високом или вишом стручном спремом, а 26 је неквалификованих радника", појашњава Дарко Стевић, предсједник Градске организације погинулих и заробљених бораца и несталих цивила у Бијељини.
Гдје ће бити запошљавани зависи од стручне спреме и од спремности јавних установа и предузећа да им отворе своја врата.
"Сигуран сам, ако буде било који од система запошљавао, да ће поштујући процедуру запошљавања,тј. обраћајући се Заводу за запошљавање, прво одабрати дијете погинулог борца", истакао је Лука Петровић, директор Електропривреде Републике Српске.
Јавни позив за запошљавање дјеце погинулих бораца био је отворен до краја 2025. али је продужен још два мјесеца.
Влада је обавезала министарства, републичке управе и управне организације, јавна предузећа и службе чији је оснивач Република, јединице локалне самоуправе, као и јавне установе у њиховој надлежности, да ускладе своје финансијске и кадровске планове у складу са овим приоритетом.
