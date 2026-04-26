Logo
Large banner

Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама

Аутор:

АТВ
26.04.2026 16:45

Коментари:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху упутио је телеграм саучешћа предсједнику СНСД-а Милораду Додику поводом смрти његове мајке Мире.

- Молим вас да примите моје дубоко саучешће поводом смрти ваше вољене мајке Мире. У овим тешким тренуцима смо са вама, као истинским пријатељем народа Израела - истакао је Натанјаху у телеграму.

Нетанјаху је указао на то да је мајка имала дубок утицај на Додиков живот и била му је била "константан извор подршке и снаге".

- Пронађите утјеху у дивним успоменама на њу. Наше мисли и молитве су са вама и вашом породицом у овом часу туге - истиче се у телеграму.

сахрана Мире Додик

Република Српска

Сахрањена мајка Милорада Додика

Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, сахрањена је данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Бењамин Нетанјаху

Мира Додик

Мајка Милорада Додика

Саучешће

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

17

15

17

06

17

05

17

00

16

45

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner