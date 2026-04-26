Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху упутио је телеграм саучешћа предсједнику СНСД-а Милораду Додику поводом смрти његове мајке Мире.
- Молим вас да примите моје дубоко саучешће поводом смрти ваше вољене мајке Мире. У овим тешким тренуцима смо са вама, као истинским пријатељем народа Израела - истакао је Натанјаху у телеграму.
Нетанјаху је указао на то да је мајка имала дубок утицај на Додиков живот и била му је била "константан извор подршке и снаге".
- Пронађите утјеху у дивним успоменама на њу. Наше мисли и молитве су са вама и вашом породицом у овом часу туге - истиче се у телеграму.
Сахрањена мајка Милорада Додика
Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, сахрањена је данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.
