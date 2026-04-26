Мета смањује број запослених за 10 одсто

26.04.2026 16:17

Лого и натпис компаније Мета
Фото: Танјуг/АП

Мета је најавила планове за смањење броја запослених за 10 одсто, односно отприлике 8.000 радника, како би повећала потрошњу на вјештачку интелигенцију.

Према интерном допису који је објавио "Блоомберг", компанија је изјавила да је то "нужно за учинковитије вођење компаније и како бисмо могли компензовати друга улагања која имамо."

Обично дописе овог обима пише извршни директор Марк Зукерберг, али у овом случају то је приписано главној службеници за људске ресурсе Џанел Гејл.

"Ово није лак компромис и значиће отпуштање људи који су дали значајан допринос Мети током свог боравка овдје", додала је.

Запослени неће знати ко ће добити отказ до 20. маја, када ће Мета контактирати оне који су погођени, наводи "Еандт".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

