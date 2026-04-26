Суткиња у центру новог скандала након интимног снимка

Након што је избачена из фудбала због контроверзног снимка са знатно старијим делегатом, двадесетчетворогодишња Елиф Карарслан се сада суочава са озбиљним оптужбама.
Ухапшена је у оквиру велике полицијске акције усмјерене против проституције и злоупотребе наркотика у круговима познатих.
Прије него што су власти реаговале и угасиле њен налог, Елиф је развила уносан бизнис на Инстаграму. Процјењује се да је мјесечно приходовала око 35.000 евра, захваљујући армији од преко 20.000 претплатника који су плаћали по два долара за приступ њеном ексклузивном садржају.
Упркос томе што истражни органи њене онлајн објаве директно називају опсценим и порнографским, Елиф је током саслушања остала при свом ставу.
Она је одлучно негирала све оптужбе, тврдећи да спорни садржај не одговара таквим описима и одбацујући било какву кривицу за дјела која јој се стављају на терет.
"На мојим објавама су биле највише слике у бикинију. Инстаграм не дозвољава голотињу, а корисници су добровољно плаћали да виде тај садржај", бранила се бивша суткиња.
Ситуација је ескалирала 11. априла током рација у истанбулским ноћним клубовима. Елиф је била једна од 19 приведених особа, а анализе крви, урина и косе додатно су отежале њен положај. Према медијским наводима, тестови су показали присуство тешких дрога, конкретно кокаина и метамфетамина.
