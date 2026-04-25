Цијели свијет се смије урнебесном киксу голмана

Аутор:АТВ
Голман Ескишехира, Броа Гојмен, постао главна тема на друштвеним мрежама јер је направио урнебесан кикс због којег се смије свијет.
Наизглед безопасна ситуација претворила се у прави шок – Гојмен је потпуно погрешно процијенио лет лопте, а када је схватио грешку, покушао је панично да се врати ка голу. Ипак, било је касно.
Лопта га је потом погодила у леђа и одбила се право до противничког играча, који није имао тежак задатак – рутински је послао лопту у мрежу и казнио невјероватну грешку чувара мреже.
Снимак ове ситуације убрзо је преплавио интернет и постао виралан, а многи навијачи већ га сврставају међу највеће голманске киксеве у скорије вријеме.
Овакве грешке ријетко се виђају и сигурно ће још дуго прогањати турског голмана.
Balıkesirspor sahalarda ender görülebilecek bir golle öne geçiyor!— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 24, 2026
Eskişehirspor kalecisinin inanılmaz hatasını Necat Aydın affetmedi! pic.twitter.com/hw50NxtvaS
