Цијели свијет се смије урнебесном киксу голмана

25.04.2026 09:48

Урнебесан кикс голмана из Турске насмијао цијели свијет
Фото: Screenshot / X

Голман Ескишехира, Броа Гојмен, постао главна тема на друштвеним мрежама јер је направио урнебесан кикс због којег се смије свијет.

Наизглед безопасна ситуација претворила се у прави шок – Гојмен је потпуно погрешно процијенио лет лопте, а када је схватио грешку, покушао је панично да се врати ка голу. Ипак, било је касно.

Дара Бубамара

Сцена

Откривено ко је мистериозни млађи дечко Даре Бубамаре

Лопта га је потом погодила у леђа и одбила се право до противничког играча, који није имао тежак задатак – рутински је послао лопту у мрежу и казнио невјероватну грешку чувара мреже.

Снимак ове ситуације убрзо је преплавио интернет и постао виралан, а многи навијачи већ га сврставају међу највеће голманске киксеве у скорије вријеме.

Овакве грешке ријетко се виђају и сигурно ће још дуго прогањати турског голмана.

Више из рубрике

Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?

Фудбал

3 ч

0
Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

Фудбал

2 д

0
Ламин Јамал повријеђена излази са терена

Фудбал

2 д

0
Ђанлуиђи Буфон на терену прије меча БиХ Италија у Зеници

Фудбал

2 д

0

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач

