Шок за Барселону! Јамал се повриједио на бизаран начин, чека га дужа пауза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбољи играч Барселоне Ламин Јамал повриједио се на синоћњој утакмици против Селте и то на прилично бизаран начин.
Наиме, Јамал је извео једанаестерац након чега се повриједио и напустио игру. Први извјештаји наводе да је првотимац Барселоне покидао мишић задње ложе те га чека дужа пауза.
Забрињавајуће су ово вијести за навијаче Барселоне који се боре за освајање титуле првака Шпаније са Реалом из Мадрида, а готово сигурно је да ће млади фудбалер пропустити предстојећи Ел Класико који би могао и одредити новог/старог првака Шпаније.
Велики је то хендикеп за Каталонце као и за репрезентацију Шпаније коју сљедећег љета очекује наступ на Свјетском првенству.
Шпанци су у групи Х заједно са репрезентацијама Уругваја, Зеленортских Острва те Саудијске Арабије па пролаз групе не би требало да дође у питање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
18 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
09
13
09
07
09
04
09
01
08
56
Тренутно на програму