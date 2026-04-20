Разбијен велики ланац проституције у Италији: "Пали" познати фудбалери

Миланска полиција је разоткрила ланац проституције који је организовала агенција за пословну пратњу, међу чијим клијентима су били и познати фудбалери, а у акцији је заплењено 1,2 милиона евра, пренијели су данас италијански медији.
У оквиру операције коју је спровела Финансијска полиција Милана, у координацији са канцеларијом јавног тужиоца, за четири особе одређен је кућни притвор због њихове улоге у организовању проституције и прању новца стеченог на тај начин, пренио је "Милано тудеј".
Како се наводи, на папиру се радило о агенцији за планирање догађаја, која је у пракси регрутовала жене за пословну пратњу, а оне су у неким случајевима пружале сексуалне услуге у замјену за веома велике суме новца.
Све ово је организовано за богате клијенте, укључујући и неке фудбалере италијанске прве лиге, Серије А, иако ниједан од њих није под истрагом, наводи милански лист.
Током истраге, како је објашњено у саопштењу тужилаштва, прикупљени су обимни докази о начину дјеловања четворице осумњичених, који су радили заједно са другим особама укљученим у незаконите активности.
Припадници полиције су у акцији запленили приход стечен на овакав начин у вриједности од преко 1,2 милиона евра.
Према наводима тужилаштва, осумњичени су остваривали приход који је био потпуно несразмјеран њиховим пореским пријавама, а који се готово искључиво може приписати профиту ескорт агенције, преноси Б92.
