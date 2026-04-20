Разбијен велики ланац проституције у Италији: "Пали" познати фудбалери

20.04.2026 15:43

Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.
Фото: pexels/Gratisography

Миланска полиција је разоткрила ланац проституције који је организовала агенција за пословну пратњу, међу чијим клијентима су били и познати фудбалери, а у акцији је заплењено 1,2 милиона евра, пренијели су данас италијански медији.

У оквиру операције коју је спровела Финансијска полиција Милана, у координацији са канцеларијом јавног тужиоца, за четири особе одређен је кућни притвор због њихове улоге у организовању проституције и прању новца стеченог на тај начин, пренио је "Милано тудеј".

Како се наводи, на папиру се радило о агенцији за планирање догађаја, која је у пракси регрутовала жене за пословну пратњу, а оне су у неким случајевима пружале сексуалне услуге у замјену за веома велике суме новца.

Све ово је организовано за богате клијенте, укључујући и неке фудбалере италијанске прве лиге, Серије А, иако ниједан од њих није под истрагом, наводи милански лист.

Ратко Младић

Република Српска

На помен Републике Српске, генерал Младић одговорио: Да, моји људи

Током истраге, како је објашњено у саопштењу тужилаштва, прикупљени су обимни докази о начину дјеловања четворице осумњичених, који су радили заједно са другим особама укљученим у незаконите активности.

Припадници полиције су у акцији запленили приход стечен на овакав начин у вриједности од преко 1,2 милиона евра.

Према наводима тужилаштва, осумњичени су остваривали приход који је био потпуно несразмјеран њиховим пореским пријавама, а који се готово искључиво може приписати профиту ескорт агенције, преноси Б92.

Прочитајте више

Синиша Каран

Емисије

У првом плану: Синиша Каран

1 ч

0
Црвене јагоде

Савјети

Како да јагоде остану свјеже до 10 дана?

1 ч

0
Предаја рапорта генералну Ратку Младићу

Република Српска

На помен Републике Српске, генерал Младић одговорио: Да, моји људи

1 ч

0
Застава Републике Српске

Република Српска

Званичници Српске сутра са руском делегацијом коју предводи Грушко

1 ч

0

Више из рубрике

Podzemni voz

Свијет

Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп открио када ће пасти цијена гаса

1 ч

0
Румен Радев на конференцији за новинаре

Свијет

Побиједио на изборима па позвао на "обнављање дијалога са Русијом"

3 ч

1
Бродови

Свијет

Таласи стигли до обале Јапана, забиљежене прве жртве разорног земљотреса

4 ч

0

