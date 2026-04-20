Таласи стигли до обале Јапана, забиљежене прве жртве разорног земљотреса

20.04.2026 12:28

Јапан је погодио жесток земљотрес, који је довео и до цунамија. Први таласи већ су почели да ударају обалу Јапана, а највећи до сада забележен је висине 80 cm, према подацима јапанске метеоролошке агенције.

Пријављене су прве жртве и материјална штета.

Први снимак земљотреса

Први снимак земљотреса појављује се на друштвеним мрежама. Овај приказује љуљање пословне зграде у Токију.

Гдје су таласи до сада забиљежени

Први таласи су почели да погађају обалу Јапана, а највећи забиљежени до сада је био 80 cm, према подацима Јапанске метеоролошке агенције. Агенција је раније упозорила да би таласи могли достићи висину и до 3 метра.

Ево гдје су таласи до сада забележени:

Куји, префектура Ивате, 80 cm

Мијако, префектура Ивате, 40 cm

Хачинохе, префектура Аомори, 30 cm

Уракава, префектура Хокаидо, 20 cm

Угрожена нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана Онагава провјерава се како би се утврдио утицај потреса и цунамија. Око 11 сати по нашем времену, први таласи цунамија стигли су до обала Јапана. Јапанска метеоролошка агенција предвиђа да ће таласи цунамија до три метра досегнути пацифичку обалу префектура Хокаидо и Ивате.

Пријављене жртве и материјална штета

Јапанска премијерка основала је хитну радну групу због снажног земљотреса који је погодио земљу. Санае Такичи, која је постала прва жена на челу земље у октобру прошле године, такође је поновила позив становницима погођених подручја да се евакуишу, рекавши у онлајн објави:

"Тренутно смо добили извјештај да се 'људска и материјална штета тренутно потврђује', али од сада ћемо добијати детаљне извештаје и бавити се реаговањем на катастрофу."

