Таласи стигли до обале Јапана, забиљежене прве жртве разорног земљотреса

Јапан је погодио жесток земљотрес, који је довео и до цунамија. Први таласи већ су почели да ударају обалу Јапана, а највећи до сада забележен је висине 80 cm, према подацима јапанске метеоролошке агенције.
Пријављене су прве жртве и материјална штета.
Земљотрес јачине 7,3 степена погодио Јапан, постоји опасност од цунамија
Први снимак земљотреса појављује се на друштвеним мрежама. Овај приказује љуљање пословне зграде у Токију.
Гдје су таласи до сада забиљежени
Први таласи су почели да погађају обалу Јапана, а највећи забиљежени до сада је био 80 cm, према подацима Јапанске метеоролошке агенције. Агенција је раније упозорила да би таласи могли достићи висину и до 3 метра.
Куји, префектура Ивате, 80 cm
Мијако, префектура Ивате, 40 cm
Хачинохе, префектура Аомори, 30 cm
Уракава, префектура Хокаидо, 20 cm
Нуклеарна електрана Онагава провјерава се како би се утврдио утицај потреса и цунамија. Око 11 сати по нашем времену, први таласи цунамија стигли су до обала Јапана. Јапанска метеоролошка агенција предвиђа да ће таласи цунамија до три метра досегнути пацифичку обалу префектура Хокаидо и Ивате.
🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect. — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026
Fishing vessels are evacuating offshore.
A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1
Јапанска премијерка основала је хитну радну групу због снажног земљотреса који је погодио земљу. Санае Такичи, која је постала прва жена на челу земље у октобру прошле године, такође је поновила позив становницима погођених подручја да се евакуишу, рекавши у онлајн објави:
"Тренутно смо добили извјештај да се 'људска и материјална штета тренутно потврђује', али од сада ћемо добијати детаљне извештаје и бавити се реаговањем на катастрофу."
