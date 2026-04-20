"Иран неће учествовати у другом кругу преговора"

Аутор:

АТВ
20.04.2026 09:26

Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.
Фото: Tanjug/AP

Иран неће учествовати у другом кругу преговора са САД јер је Вашингтон "континуирано кршио своје обавезе и понашао се неразумно" током претходних разговора и прекида ватре, саопштено је из канцеларије предсједника Масуда Пезешкијана.

САД су "јасно прекршиле" споразум о прекиду ватре "провокативним и незаконитим радњама", наведено је у саопштењу објављеном након Пезешкијановог телефонског разговора са пакистанским премијером Шахбазом Шарифом.

"Такве акције, заједно са пријетећом реториком америчких званичника против Ирана, само доводе до раста неповјерења у озбиљност САД и откривају више него икад да Сједињене Државе желе да понове претходне обрасце и издају дипломатију", додаје се у саопштењу, које су пренијели ирански медији.

Шариф је раније рекао да су он и Пезешкијан водили "топао и срдачан" разговор о ситуацији на Блиском истоку.

