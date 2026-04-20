Американци објавили снимак: Ево како су заузели ирански брод

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчка војска објавила је снимак који приказује тренутак када су пресрели брод „Touska“ који је пловио под иранском заставом у Хормушком мореузу.
У објави на мрежи Икс, Централна команда САД-а саопштила је да су амерички маринци хеликоптером напустили носач авиона УСС Триполи и спустили се конопцем на пловило под иранском заставом.
Наведено је да су САД онеспособиле погон иранског брода јер није поштовао поновљена упозорења током периода од шест часова.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Подсјећамо, Трамп је раније објавио да су америчке снаге отвориле ватру и заплијениле теретни брод под иранском заставом након што је покушао проћи америчку поморску блокаду у Оманском заливу.
„Данас је теретни брод под иранском заставом, под називом дуг скоро 900 стопа и тежак готово као носач авиона, покушао проћи нашу поморску блокаду и то није прошло добро за њих“, написао је Трамп јуче у објави на Трутх Соушал.
Поводом нових напетости у Хормушком мореузу огласио се Централни штаб Иранске револуционарне гарде, те су нагласили да се припрема одговор на америчку акцију.
„Агресорска Америка прекршила је примирје и починила поморско пиратство пуцајући на један од комерцијалних бродова у водама Оманског мора и онеспособљавајући његов навигациони систем искрцавањем неколико својих терористичких маринаца на палубу споменутог пловила“, навели су из Техерана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму