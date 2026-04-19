Додик честитао Радеву изборну побједу

АТВ
19.04.2026 22:24

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је бившем бугарском предсједнику Румену Радеву и руководству странке Прогресивна Бугарска побједу на данашњим парламентарним изборима.

"Вјерујем да ћете водити бугарски народ путем прогреса, економског напретка и развоја добрих односа у региону. Радујем се сарадњи како наших странака, тако и сарадњи Републике Српске и Бугарске", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

У Бугарској су данас одржани осми избори за посљедњих пет година.

Прве пројекције након избора у Бугарској: Странка Румена Радева освојила највише гласова

