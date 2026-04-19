Аутор:АТВ
Мађарски политичар Петер Мађар предлаже Виктора Орбана за предсједника Европске комисије 2029. године.
„Његова јасна визија и строга политика према миграцијама могли би донијети промјене на европској сцени“, истиче он.
Додаје како сматра важним да политичар има визију, чак и када се она не свиђа свима.
Истакао је како је Орбан популаран међу народом.
„Он је отворено говорио од самог почетка о миграцијама, док су његови политичари тамо у Западној Европи лагали људима. Рекли су да то није проблем и да долазе неурохирурзи“, казао је Мађар.
Похвалио је и његово дјеловање током криза попут оне изазване коронавирусом.
„Орбан има визију и има чврсту, ригидну политику“, закључио је.
