Петер Мађар предлаже Виктора Орбана за предсједника Европске комисије

Аутор:

АТВ
19.04.2026 22:15

Виктор Орбан и Петер Мађар
Фото: Tanjug/AP

Мађарски политичар Петер Мађар предлаже Виктора Орбана за предсједника Европске комисије 2029. године.

„Његова јасна визија и строга политика према миграцијама могли би донијети промјене на европској сцени“, истиче он.

Додаје како сматра важним да политичар има визију, чак и када се она не свиђа свима.

Истакао је како је Орбан популаран међу народом.

„Он је отворено говорио од самог почетка о миграцијама, док су његови политичари тамо у Западној Европи лагали људима. Рекли су да то није проблем и да долазе неурохирурзи“, казао је Мађар.

Похвалио је и његово дјеловање током криза попут оне изазване коронавирусом.

„Орбан има визију и има чврсту, ригидну политику“, закључио је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

