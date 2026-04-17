Петер Мађар одбио понуду за полицијску заштиту

Будући мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да је одбио понуду за личну полицијску заштиту, обећавши да ће водити земљу на начин који обезбјеђује сигурност и повјерење за све грађане.
"Хвала шефу националне полиције на понуди, али и даље одбијам личну полицијску заштиту - било 24-сатну или неку другу", навео је Мађар на мрежи X.
Република Српска
Цвијановић: Конаковић упорно крши Устав
Додао је да "досад није имао чега да се боји" и да "намјерава радити на начин да се неће имати чега бојати у будућности", пренио је Еуроњуз.
Мађар је рекао да му је циљ изградити земљу у којој се грађани осјећају сигурно.
"Мађарска ће постати мјесто гдје се нико ко ради и живи поштено не мора бојати", рекао је истовремено захваливши полицајцима на њиховој служби.
Занимљивости
За ова три знака крајем априла стиже право богатство
Лидер опозиционе странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској, најавио је да ће Кабинет премијера бити премјештен на другу локацију.
Он је на мрежи X написао да канцеларија премијера током мандата наредне владе више неће бити у кругу Кармелићанског манастира у Будиму, него ће бити смјештена у једној од зграда министарстава близу Парламента Мађарске.
Парламентарни избори у Мађарској одржани су у недјељу, 12. априла, а Мађарева странка Тиса освојила је већину гласова.
Тиса је обезбиједила значајну изборну побједу, поразивши владу премијера Виктора Орбана, који је био на власти од 2010. године.
Република Српска
Потписан уговор о изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град
Мађар је раније објавио да је предсједник Мађарске Тамаш Суљок затражио од њега да формира нову владу.
Парламент Мађарске требало би да именује Мађара за премијера почетком маја.
(СРНА)
