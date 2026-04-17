Logo
Large banner

Петер Мађар одбио понуду за полицијску заштиту

Аутор:

17.04.2026 14:44

Коментари:

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Фото: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Будући мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да је одбио понуду за личну полицијску заштиту, обећавши да ће водити земљу на начин који обезбјеђује сигурност и повјерење за све грађане.

"Хвала шефу националне полиције на понуди, али и даље одбијам личну полицијску заштиту - било 24-сатну или неку другу", навео је Мађар на мрежи X.

cvijanovic zagreb

Република Српска

Додао је да "досад није имао чега да се боји" и да "намјерава радити на начин да се неће имати чега бојати у будућности", пренио је Еуроњуз.

Мађар је рекао да му је циљ изградити земљу у којој се грађани осјећају сигурно.

"Мађарска ће постати мјесто гдје се нико ко ради и живи поштено не мора бојати", рекао је истовремено захваливши полицајцима на њиховој служби.

илу-хороскоп-25032026

Занимљивости

Мађар премјешта кабинет премијера

Лидер опозиционе странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској, најавио је да ће Кабинет премијера бити премјештен на другу локацију.

Он је на мрежи X написао да канцеларија премијера током мандата наредне владе више неће бити у кругу Кармелићанског манастира у Будиму, него ће бити смјештена у једној од зграда министарстава близу Парламента Мађарске.

Парламентарни избори у Мађарској одржани су у недјељу, 12. априла, а Мађарева странка Тиса освојила је већину гласова.

Тиса је обезбиједила значајну изборну побједу, поразивши владу премијера Виктора Орбана, који је био на власти од 2010. године.

Недељко Елек и Милош Петровић

Република Српска

Мађар је раније објавио да је предсједник Мађарске Тамаш Суљок затражио од њега да формира нову владу.

Парламент Мађарске требало би да именује Мађара за премијера почетком маја.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Петер Мађар

Полиција

Избори у Мађарској

Мађарска избори 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner