У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

17.04.2026 13:58

Фото: Pixabay

Већ данима Медитеран се налази под утицајем веома топле ваздушне масе, а температура прелази 25 степени.

Јучерашњи дан донио је Подгорици чак 26 степени.

Претходна ноћ на већем дијелу црногорског приморја и у Подгорици била је тропска, с обзиром на то да се минимална температура кретала од 20-21°Ц и да није падала испод 20 степени.

У пррлог томе иде и олујна бура, фенског ефекта, која додатно загријава ваздух.

Овог послијеподнева температуре су и до 25 степени, а Подгорица мјери 27°Ц. Максимална температура у Подгорици биће данас чак 28 степени.

Веома топло биће и током викенда, уз температуре око љетних 25 степени.

Још топлије ће наредних дана бити на југозападу Европе.

Са сјевера Африке очекује се прилив веома топле ваздушне масе до Пиринејског полуострва, па ће максимална температура бити преко 30 степени, а на југу и југозападу Шпаније локално и до 35-36 степени, што су љетне вриједности.

Најврелије ће бити на ширем подручју Севиље и Кордобе, а у Мадриду се очекује до 28-30 степени.

Тропска ваздушна маса продраће све до западне Европе и Француске.

Знатно угодније очекује се на обали Средоземног мора, уз температуре до 25 степени.

Ове температуре више су и за десетак до 15 степени од просјека за средину априла.

Посљедних година све раније се биљеже тропски таласи и врло високе температуре на Пиринејском полуострву.

