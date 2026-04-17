Додик: ЦИК треба да буде технички, а не владајући орган у БиХ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да одлука Канцеларије за жалбе БиХ на одлуку ЦИК-а БиХ да додијели посао набавке изборних технологија фирми "Старматик", чија је понуда знатно скупља од других понуђача, показује праву слику БиХ.
Додик је оцијенио да су они који стоје иза оваквих одлука претворили ЦИК у владајућу структуру у БиХ.
"ЦИК је требало да буде технички, а не владајући орган. Зато нема договора ни око чега ни са политичким факторима, нити са учесницима избора. Нико се није договорио да нешто треба да се ради. То је опет воља једног неизабраног странца који утиче на суд, на изборе и на све", рекао је Додик новинарима у Београду.
Како каже, не може да вјерује да се они који то раде праве да су толике будале.
"Или су стварно будале, па вјерују да такво нешто може да прође. Могуће је да нам нешто наметну и да нам нешто отму. Све је учињено, јер видим по оптимизму неких људи који су избор британске и њемачке структуре у БиХ да они већ славе побједу", указао је Додик.
То говори, каже Додик, да путем тог механизма желе да обезбиједе и проглашавају резултате избора како они хоће, без обзира на то шта народ мисли.
"Народ у Српској мора да зна да је то уперено против њега и његове слободе и да се мора наћи начин како да се објасни људима да се не би направила политичка, друштвена и свака друга побуна", рекао је Додик, пише Срна.
ЦИК је за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића одабрао понуду фирме "Смартматик" иако је била за 17 милиона КМ скупља од оне коју је доставио "Планет софт".
