У Београду почео скуп о Јасеновцу, присуствује Додик

17.04.2026 12:55

Специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Београду на комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација".
Комеморативно-едукативни скуп "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација" почео је у Београду у присуству предсједника СНСД-а Милорада Додика.

Скуп се одржава у просторијама Савеза јеврејских општина у Београду, а уприличен је у сусрет обиљежавању Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у НДХ у Доњој Градини у нед‌јељу, 19. априла.

Учесници скупа су, између осталих, специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун, предсједник Америчког удружења јеврејских адвоката и правника Роберт Гарсон, рабин Јеврејске заједнице у Србији Исак Асијел и директор Центра за друштвено-политичка истраживања Републике Српске Душан Павловић.

Скупу присуствују, између осталих, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, члан америчког Савјета за његовање сјећања на Холокауст Роберт Гарсон и виши савјетник у Стејт департменту Џејкоб Асхендорф.

Рабин Јеврејске заједнице у Србији Исак Асиел изјавио је раније Срни да овим скупом желе да се молитвено сјете жртава, преноси Срна.

Синиша Каран

Република Српска

Каран уручио одликовање Јелени Бухач Радојчић - хероини Јасеновца

У Спомен-подручју у Доњој Градини у нед‌јељу ће бити служен парастос и помен жртвама усташког геноцида у НДХ и положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе, након чега је планирано обраћање званичника.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 д‌јеце.

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.

