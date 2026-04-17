Додик: Премијером филма "Посљедњи свједок" подсјетити се свих страхота које је починила НДХ

АТВ
17.04.2026 08:49

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Данашњом премијером филма ''Посљедњи свједок'' подсјетићемо се још једном свих страхота које је починила НДХ у систему концентрационог логора Јасеновац, кроз невјероватну животну причу Јелене Бухач Радојчић, поручио је лидер СНСД Милорад Додик.

"Госпођа Бухач Радојчић је хероина која чува од заборава страхоте које је као дијете од седам година преживјела у логору Стара Градишка, носећи у себи бол, али и снагу да истину пренесе будућим генерацијама. Хвала јој на томе", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Редитељу Недељку Лајшићу и цијелој екипи честитам на одлично урађеном документарно-историјском филму, каже Додик, а који оставља дубок траг у свијести сваког гледаоца.

"Наша обавеза је да достојанственим сјећањем бранимо истину о страдањима нашег народа и на тај начин допринесемо борби против ревизије историје", написао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

