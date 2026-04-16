Додик са привредницима: Начелно договорено увођење 13. неопорезиве плате

Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас са привредницима Републике Српске.
Додик је навео да су разговарали о конкретним пројектима који ће директно унаприједити стандард наших људи и снагу наше економије.
- Начелно смо договорили увођење 13. неопорезиве плате, изградњу великих соларних електрана за потребе привреде, као и формирање министарства економије, које ће објединити све процесе и убрзати процедуре у корист домаће привреде. Успоставићемо и фонд за подстицаје у привреди како бисмо олакшали финансирање даљег развоја и запошљавања у Републици Српској - навео је Додик на Иксу.
Са привредницима Републике Српске у пријатељском разговору о конкретним пројектима који ће директно унаприједити стандард наших људи и снагу наше економије.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 16, 2026
Начелно смо договорили увођење 13. неопорезиве плате, изградњу великих соларних електрана за потребе привреде, као и… pic.twitter.com/cIE4cGJLlW
Додик је навео да је кључ напретка јасан - дефинисати стратешке гране и снажно их развијати: туризам, пољопривреду, прерађивачку и електро-машинску индустрију.
- Република Српска данас има стабилност потврђену и на међународном финансијском тржишту. Сада ту стабилност претварамо у конкретне мјере за наш народ и нашу привреду. Најбоље вријеме за Републику Српску тек долази - закључио је Додик.
Хроника
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
2 ч9
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч15
Најновије
Најчитаније
19
51
19
47
19
34
19
32
19
30
Тренутно на програму