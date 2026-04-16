Додик са привредницима: Начелно договорено увођење 13. неопорезиве плате

16.04.2026 18:44

Званичници Републике Српске сједе на ручку са истакнутим привредницима
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас са привредницима Републике Српске.

Додик је навео да су разговарали о конкретним пројектима који ће директно унаприједити стандард наших људи и снагу наше економије.

- Начелно смо договорили увођење 13. неопорезиве плате, изградњу великих соларних електрана за потребе привреде, као и формирање министарства економије, које ће објединити све процесе и убрзати процедуре у корист домаће привреде. Успоставићемо и фонд за подстицаје у привреди како бисмо олакшали финансирање даљег развоја и запошљавања у Републици Српској - навео је Додик на Иксу.

Додик је навео да је кључ напретка јасан - дефинисати стратешке гране и снажно их развијати: туризам, пољопривреду, прерађивачку и електро-машинску индустрију.

- Република Српска данас има стабилност потврђену и на међународном финансијском тржишту. Сада ту стабилност претварамо у конкретне мјере за наш народ и нашу привреду. Најбоље вријеме за Републику Српску тек долази - закључио је Додик.

