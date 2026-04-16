Logo
Large banner

Још бензински пумпи укључено у акцију, ево које су у питању

Аутор:

АТВ
16.04.2026 15:16

Коментари:

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Фото: АТВ

Министарство трговине и туризма Републике Српске ажурирало је данас, 16. априла 2026. године, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, листу привредних субјеката који учествују у реализацији ове мјере.

У реализацију ове мјере, чија је имплементација почела јуче, тренутно су укључена 32 трговца на мало нафтним дериватима са укупно 234 продајна мјеста широм Републике Српске.

Листа је ажурирана сљедећим привредним субјектима:

1. „Бато петрол" д.о.о. Добој

2. „Фрукта трејд" д.о.о. Дервента

3. „Кесо промет" д.о.о. Зворник

4. „Блонди" д.о.о. Калиновик

5. „4. април" д.о.о. Бијељина

6. „Божић промет" д.о.о. Челинац

7. „НН холдинг" д.о.о. Бијељина.

Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.

Пумпа гориво

Економија

Од сутра поврат 10 фенинга по литру горива: Ево на којим пумпама је то могуће

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бензинске пумпе

акцизе на гориво

Министарство трговине

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Недељко Елек

Република Српска

Елек: Очекујем извињење Горици Додик од Станивуковића и ПДП-а

2 ч

14
Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Република Српска

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

3 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.

Република Српска

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

3 ч

1
Милорад Додик на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Република Српска

Додик: Агенција формирана као доказ субјективитета Српске

3 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

16

41

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16

36

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

16

29

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16

26

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner