Још бензински пумпи укључено у акцију, ево које су у питању

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство трговине и туризма Републике Српске ажурирало је данас, 16. априла 2026. године, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, листу привредних субјеката који учествују у реализацији ове мјере.
У реализацију ове мјере, чија је имплементација почела јуче, тренутно су укључена 32 трговца на мало нафтним дериватима са укупно 234 продајна мјеста широм Републике Српске.
Листа је ажурирана сљедећим привредним субјектима:
1. „Бато петрол" д.о.о. Добој
2. „Фрукта трејд" д.о.о. Дервента
3. „Кесо промет" д.о.о. Зворник
4. „Блонди" д.о.о. Калиновик
5. „4. април" д.о.о. Бијељина
6. „Божић промет" д.о.о. Челинац
7. „НН холдинг" д.о.о. Бијељина.
Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника.
Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Република Српска
21 ч4
Свијет
8 ч0
Република Српска
1 д0
Република Српска
2 ч14
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч7
Најновије
Најчитаније
16
43
16
41
16
36
16
29
16
26
Тренутно на програму