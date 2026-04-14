Од сутра поврат 10 фенинга по литру горива: Ево на којим пумпама је то могуће

Аутор:АТВ
Бензинске станице које су се одазвале на позив Министарства трговине и туризма за поврат 10 пфенинга по литру горива су ХИФА ПЕТРОЛ, МАЏАР, КРАЈИНАПЕТРОЛ, ТРИГМА, НЕСТРО ПЕТРОЛ, Пемако, Лебурић, Сана коп, Деспотовић, Вицановић и Нес петрол.
Укупан број бензинских станица у Републици Српској на којима ће се спроводити ова одлука тренутно је 118.
"Покушај да се ублажи или угаси пожар изазван овако великом инфлацијом и великим поскупљењима, како горива, тако и осталих животних намирница. Опет, с друге стране, свједоци смо да само они који су се одазвали позиву и који желе да потпишу споразум са министарством биће дио ове приче", каже Муриса Марић, извршни директор Удружења за заштиту потрошача „Дон“, Приједор
Ова могућност односи се на грађане са пребивалиштем у Републици Српској, правна лица са сједиштем у Републици Српској, као и предузетнике који обављају дјелатност на њеној територији. Трговци су дужни да приликом продаје евидентирају количине и достављају податке надлежним институцијама, док ће исплата средстава бити вршена путем надлежних органа након контроле фискалних рачуна.
"Оно што грађани треба да знају, то је да ће се само на неки начин доказати да су становници РС да је возило регистровани у БиХ и уколико желе биће им умањено 10пф по литри од укупне цијене", каже Милован Бајић, директор „Крајина петрола“.
Ово је велика помоћ нарочито пољопривредницима у доба сјетве који већ имају регресирано гориво, а на то ће добити још 10 фенинга по литру, као и транспортним фирмама које користе велике количине горива, истичу из ресорног Министарства.
"Да ће можда бити неких проблема у почетку – сигурно хоће, али бих замолио све да мало само будемо стрпљиви када дођемо на бензинску станицу, ако буде неких проблема који се могу вјероватно одмах на лицу мјеста ријешити. Тако да све молим и позивам на мало стрпљења, с обзиром да је ово нешто ново и за пумпне станице, а исто тако и за нас што се тиче саме владе", рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.
Сви заинтересовани трговци горивом на мало позвани су да потпишу уговор са Министарством трговине и туризма и буду дио ових мјера. Могу се пријавити од сутра, током наредних тридесет дана. Одлука ће се примјењивати до 16. маја 2026.
