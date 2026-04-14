Сутра ступа на снагу Одлука о олакшицама за гориво

Аутор:

АТВ
14.04.2026 15:28

Коментари:

0
Одлука којом се Република Српска одриче акцизе на гориво од 10 фенинга сутра ступа на снагу и трајаће до 16. маја, најавио је данас министар трговине и туризма Нед Пуховац.

На располагању је 118 пумпних станица, а то значи да је покривена цјелокупна територија.

Пуховац је појаснио да је ријеч о директној подршци у условима поремећаја на тржишту нафтних деривата, којим грађани Српске могу да добију поврат од 10 фенинга по литру горива, те да је она законски и технички припремљена за примјену.

"На конкурс у вези са спровођењем ове одлуке међу првима се пријавила `Хифа петрол` Сарајево, `Маџар` Градишка, `Крајинапетрол` Бањалука, `Тригма` Бањалука, `Нестропетрол` Бањалука, `Пемако` Бањалука, `Сана колп` Бањалука, `Деспотовић` Бијељина, `Вицановић` Лакташи, `Лебурић комерц` Прњавор", рекао је Пуховац.

Пуховац је додао да број фирми није коначан, те да представници компанија "Нешковић" и "Петрол" нису одговорили на мејлове ресорног министарства.

Пуховац је истакао да ова одлука значи велику помоћ грађанима, посебно пољопривредницима који ће, уз регресирано гориво, добити 10 фенинга по литру.

Напоменуо је да се Република Српска одриче комплетног износа акцизе на гориво, која јој припада по Закону о акцизама БиХ, те да то чини у корист својих грађана.

"Они који тврде супротно треба да прочитају Закон о акцизама БиХ гд‌је тачно пише шта Српској припада, а не да на `тиктоковима` покушавају да освоје јефтине политичке поене", нагласио је он.

Пуховац је навео да се у Републици Српској на мјесечном нивоу троши око 55 милиона литара, од чега 47 милиона литара дизела, што би значило да ће за примјену одлуке бити потребно око 5,5, милиона КМ, преноси Срна

