Не насједајте на преваре Небојше Дринића и помозите Горану Петрушићу

АТВ
14.04.2026 14:35

5
На првој фотографији је Горан Петрушић у колицима. На другој фотографији Горан Петрушић сједи са Небојшом Дринићем.
Фото: ATV/Printscreen/Facebook/Nebojša Drinić

Самохраном оцу Горану Петрушићу из Масловара потребна је наша помоћ да након саобраћајне несреће у којој је остао у инвалидским колицима поново прохода.

Покренута је хуманитарна акција ”За Горанов корак” гдје позивом на 1402 донирате 1 КМ за трошкове рехабилитације у Нишу са добрим изгледима да Горан опет прохода.

Ово је и суштина сваке приче о Горану Петрушићу о којем је АТВ у неколико наврата објављивао приче како би помогли његовом лијечењу.

Ипак, тешка мука коју води Горан Петрушић злоупотребљена је од појединих политичара. Појединци краду Горанов корак и читаву причу о самохраном оцу скрећу у потпуно други правац.

Генерални секретар Покрета Сигурна Српска Небојша Дринић посјетио је Петрушића и у видеу који је објавио манипулативно је поручио да Фонд солидарности дијели новац привредницима умјесто људима којима је потребна здравствена помоћ.

”Јеси ли се обраћао Фонду солидарности? Постоји у Републици Српској један фонд који се зове Фонд солидарности. Из тог фонда би требале се помагати овакве приче и ствари. Ја бих волио да ти упутиш један захтјев. Имаш сина, остајеш на имању, млад си човјек, ако за некога треба бити треба за младе људе који остају овдје. Они су недавно помогли овог једног привредника са пар милиона. Молим те да се обратиш Фонду солидарности. Мене љути једна ствар, скупља се дјеци по 1 КМ преко хуманитарног броја. Тај Фонд солидарности има десетине милиона се слију. Умјесто да се из тог Фонда то рјешава, они узму из тог фонда ево једном привреднику да он санира неке своје штете”, рекао је Дринић у видеу који је погледало хиљаде људи.

Због потпаљивих изјава несавјесних опозиционара реаговали су из Министарства здравља и социјалне заштите. На конференцији за медије, министар Шеранић је појаснио да се обраћају јавности како би објаснили грађанима начин функционисања фондова солидарности и да демаскирају гнусне лажи Небојше Дринића.

”Замислите да имате политичара Небојшу Дринића који сними видео у кући болесног човјека гдје говори да се у оквиру Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству користила иста средства да би се плаћала одређена привредна активности, првенствено оне које су везане за рудник Љубију. То је невјероватно. Фонд солидарности Републике Српске у члану 3. јасно говори шта му је намјена је усвајао исти тај Небојша Дринић. Он је био у Скупштини од 2022-24. С друге стране, имате Фонд солидарности за лијечење дјеце који је донесен 2017. године. Влада нема утицај на Управни одбор овог Фонда. Људи у Управном одбору доносе рјешења која се издају за болесну дјецу. На бази тога сви грађани издвајају средства за то. О том Фонду постоје само похвале. Тај исти Фонд надзире парламентарни одбор НСРС на којем предсједава предсједник опозиције”, рекао је Шеранић и поручио да треба поднијети кривичну пријаву за ширење дезинформација.

Он истиче да се велики број родитеља јавио узнемирен због тога како ће се рјешавати питање њихове дјеце.

”Два су фонда солидарности. Један се користи најчешће за привредне али и грађанске активности, а други који се користи за лијечење дјеце у иностранству. Немојте да насиједате драги грађани на неистине”, рекао је Шеранић.

Јасминка Вучковић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, каже да су се појавили захтјеви за ослобађање од плаћања 0.25 одсто од плате након информација о Љубији који су били у рангу како је било на самом оснивању.

”Оно што је преболно, звали су ме родитељи дјеце која се лијече и који су били у паници да ће овај фонд престати да ради. Ми смо дошли до тог нивоа да уз помоћ Фонда солидарности дођемо до тога да упутимо дијете на лијечење, породици платимо путне трошкове, да им платимо смјештај у болници. Можете замислити какав је страх ушао у те родитеље јер им дјеца поново требају ићи на контролу или нову операцију”, рекла је Вучковић.

Шеранић поручује да ће се радити на питању промјене имена фонда да код грађана не би долазило до неспоразума, али не због политичара који користе ову ситуацију за манипулацију.

”Влада ће тражити парламентарни одбор да испита ову ситуацију, јер се не може на овај начин играти са здрављем грађана. Тражићемо да се поднесу пријаве и испита овај случај”, рекао је Шеранић и објаснио како се пуне ови фондови.

”Што се тиче Фонда солидарности за лијечење и дијагностику дјеце у иностранству, има неколико извора финансирања. Један је свакако допринос који сви добровољно прихватамо да дајемо од наше плате и уплаћује се у Фонд. Користи се на начин да постоји Управни одбор самог фонда који одобрава одређене врсте лијечења. Што се тиче Фонда солидарности Републике Српске који је за друге намјене основан, то је некадашњи компензациони фонд који је прерастао у Фонд солидарности, он се пуни из неколико извора. Било да су то буџетска средства, кредитна задужења, донације, он се не пуни из доприноса. Ту се издвајају посебна буџетска средства”, објашњава Шеранић.

Он наглашава да ова два фонда немају никакве везе и да им је једина повезница ”солидарност”.

