Електро-Бијељина: Сутра без струје око 2.000 корисника

Око 2.000 корисника са дијела руралног подручја Зворника сутра ће бити без електричне енергије због годишњег ремонта на трафостаници "Каменица", најављено је из предузећа "Електро-Бијељина".
Ремонт трафостанице "Каменица" и припадајућих "Узовница", "Петровићи" и "Дрињача" вршиће радници "Електро-Бијељине" сутра од 9.00 до 17.00 часова.
Стање на граничним прелазима: Гужве не јењавају
"Молимо кориснике да уваже поменути застој јер је плански ремонт од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије", наводе из " "Електро-Бијељине".
