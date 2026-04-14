Орбан: Брисел користи прилику да укине право вета

Коментари:0
Шеф кабинета мађарског премијера Балаш Орбан оптужио је Брисел да користи промјену власти у Мађарској како би укинуо право вета приликом гласања у Европском парламенту.
- Као што се и очекивало, Брисел није губио вријеме. Пожурио је да искористи изборну побједу фаворита /предсједника Европске комисије/ Урсуле фон дер Лајен како би централизовао моћ - написао је Орбан на "Иксу".
Република Српска
Он је нагласио да одузимање права гласа чланицама није јединство, него предаја.
- Патриоте ће наставити да се боре против тога - поручио је Орбан.
Он је додао да је, мање од 24 сата након мађарских избора, Фон дер Лајенова позвала на "кориштење прилике" како би се чланицама укинула могућност да ставе вето на одлуке Европског парламента. До сада је, системом гласања у Парламенту, била потребна једногласна одлука свих 27 чланица.
Република Српска
Странка Тиса побиједила је на парламентарним изборима у недјељу, 12. априла, обезбједивши 138 од 199 мјеста у Парламенту Мађарске.
Мађарски премијер Виктор Орбан признао је пораз своје странке Фидес, која је освојила 55 мјеста у мађарском Парламенту.
(СРНА)
Република Српска
3 ч2
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
18
17
09
16
53
16
43
16
38
Тренутно на програму