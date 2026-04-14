Настављен штрајк пилота, отказан велики број летова

Пилоти њемачке авио-компаније "Луфтханза" наставили су данас штрајк, а синдикати извјештавају о високом нивоу учешћа у штрајку и позиву запослених на побољшање услова рада.
Према синдикату пилота "Вереинигунг кокпит", јуче је отказано око 860 летова "Луфтханзе", "Јуровингса" и "Ситилајна" – 84 одсто свих планираних летова.
Док штрајк пилота треба да се заврши вечерас, кабинско особље "Луфтханзе" и "Ситилајна" најавило је штрајк и за сутра и четвртак, 16. априла.
Након што су већ штрајковали у петак, 10. априла, штрајк ће обухватити укупно пет узастопних радних дана.
Њемачка лобистичка група за аеродроме АДВ критиковала је обим индустријске акције за коју је рекла да је погодила стотине хиљада путника и велики дио њемачке економије.
"Хиљаде отказаних летова у тако кратком временском периоду доводе до губитака који се мјере милионима евра, што има директне посљедице по оператере аеродрома, пружаоце услуга и запослене", рекао је шеф АДВ-а Ралф Бајзел, позивајући њемачку Владу да предузме мјере како би ограничила право на штрајк у сектору ваздушног саобраћаја.
(СРНА)
