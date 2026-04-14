У паду цијене горива у Црној Гори

АТВ
14.04.2026 11:28

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Цијене нафтних деривата у Црној Гори, од данас па до наредног понедјељка биће ниже за 4 до 8 центи у односу на прошлу недјељу, у зависности од врсте горива.

-ЕУРОСУПЕР 98 кошта 1,58 евра, што је пет центи мање у односу на претходну недјељу (без смањења акциза цијена би била 1,75 евра);

-ЕУРОСУПЕР 95 износи 1,55 евра, односно четири цента мање (без смањења акциза 1,71 евра);

-ЕУРОДИЗЕЛ – 1,71 евра или 7 центи мање (без смањења акциза 1,98 евра);

-ЛОЖ-УЉЕ – 1,87 евра или 8 центи мање.

РиТЕ Угљевик: Потписан уговор о измирењу обавеза

- У складу са одредбама Уредбе о начину обрачуна максималних малопродајних цијена одређених врста нафтних деривата, која је ступила на снагу 24. марта 2026. године, наредни обрачун ће се обавити 20. априла 2026. године, а евентуално измењене цијене нафтних деривата важиће од 21. априла 2026. године - навели су у Министарству енергетике и рударства Црне Горе.

