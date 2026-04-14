У паду цијене горива у Црној Гори

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене нафтних деривата у Црној Гори, од данас па до наредног понедјељка биће ниже за 4 до 8 центи у односу на прошлу недјељу, у зависности од врсте горива.
-ЕУРОСУПЕР 98 кошта 1,58 евра, што је пет центи мање у односу на претходну недјељу (без смањења акциза цијена би била 1,75 евра);
-ЕУРОСУПЕР 95 износи 1,55 евра, односно четири цента мање (без смањења акциза 1,71 евра);
-ЕУРОДИЗЕЛ – 1,71 евра или 7 центи мање (без смањења акциза 1,98 евра);
-ЛОЖ-УЉЕ – 1,87 евра или 8 центи мање.
Република Српска
РиТЕ Угљевик: Потписан уговор о измирењу обавеза
- У складу са одредбама Уредбе о начину обрачуна максималних малопродајних цијена одређених врста нафтних деривата, која је ступила на снагу 24. марта 2026. године, наредни обрачун ће се обавити 20. априла 2026. године, а евентуално измењене цијене нафтних деривата важиће од 21. априла 2026. године - навели су у Министарству енергетике и рударства Црне Горе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Савјети
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
32
13
29
13
14
13
13
13
12
Тренутно на програму