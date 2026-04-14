Мистериозна болест убила 5 људи: Имали су ове симптоме

Мистериозна болест довела је до пет смртних случајева у источноафричкој држави Бурунди, приморавајући здравствене институције да убрзано трагају за узроком.
Свјетска здравствена организација (СЗО) подржава локалне напоре у управљању ситуацијом, док Министарство здравља Бурундија предводи одговор, а лабораторије у сусједној Демократској Републици Конго (ДРК) помажу у анализама, пише IFL Science.
За сада је познато да је заражено 35 особа, а петоро је преминуло. СЗО извјештава да је први аларм забиљежен 31. марта. Већина случајева ограничена је на чланове једног домаћинства и њихове блиске контакте.
Симптоми укључују повишену температуру, повраћање, дијареју, крв у урину, умор, бол у стомаку, а у тешким случајевима, жутицу и анемију.
Овакви симптоми се могу јавити код низа различитих инфекција, али су лабораторијски тестови на многе вјероватне узрочнике до сада били негативни: еболу, вирус Марбурга, грозницу долине Рифт, жуту грозницу и Кримско-конгоанску хеморагијску грозницу. То је права загонетка за љекаре.
"Иако умирује то што су прелиминарне анализе негативне на ове озбиљне инфекције, даља истраживања су у току како би се утврдио узрок болести. Предузимају се све неопходне мјере за заштиту јавног здравља и спрјечавање потенцијалног ширења инфекције", изјавила је др Лидвин Бадарахана, министарка здравља Бурундија, у саопштењу СЗО.
Извјештај СЗО из 2023. године детаљно описује како се Бурунди суочава са „великим оптерећењем заразним и незаразним болестима“. Што се тиче инфекција, маларија, туберкулоза, ХИВ/АИДС и низ занемарених тропских болести представљају значајан изазов за јавно здравље. Број случајева колере је такође у посљедње вријеме у порасту.
Бурунди је посљедњих година такође део епидемије мајмунских богиња (мпоx) која је захватила више земаља, а случајеви су забележени и на Мадагаскару, у ДР Конгу, Кенији и Либерији. Најновији извјештај СЗО о ситуацији, објављен 26. марта, наводи 34 пријављена случаја у Бурундију, док је најтеже погођена нација Мадагаскар са 368 случајева.
Једна је ствар борити се против болести која је идентификована и проучена; суочавање са епидемијом непознатог патогена је нешто сасвим друго. Научници широм свијета непрестано спроводе истраживања како би помогли свету да се боље припреми за овакве догађаје.
Једна од недавних студија случаја је, наравно, ковид-19. Када су се крајем 2019. године појавили први извештаји о респираторним инфекцијама у Кини, нико није знао узрок. До марта 2020. године, вирус је окарактерисан и именован, док се научна заједница утркивала да разумије његово ширење и пронађе начине да га контролише.
Постоји много потенцијалних узрочника болести. „Глобални виром је у великој мјери неистражен“, написали су аутори једног научног рада из 2019. године који је идентификовао потпуно нову породицу људских ДНК вируса. Који тип патогена – било да је то вирус, бактерија или нешто друго – изазива обољења у Бурундију и да ли је ријеч о познатој или непознатој пријетњи, остаје да се види, преноси Телеграф.
