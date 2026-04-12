Како ријешити проблем надутости након тешке хране?

АТВ
12.04.2026 17:12

Ilustracija: Stomak, bolovi
Признајте, пред пуном трпезом кочнице ријетко коме раде.

Појели сте коју порцију више, додали масно печење и све крунисали богатом тортом.

Сада се вјероватно кајете док вас панталоне стежу, а једина жеља вам је да се не помјерате сатима.

Јака храна драматично успорава варење, па тело ствара вишак гасова који немају гдје да изађу.

Срећом, не морате да трпите муке до сутра.

Ове три намирнице провјерено враћају осјећај лакоће у рекордном року.

Који су узроци и како се ријешити надутости?

Надутост настаје када се у цријевима накупе гасови усљед веома спорог варења тешких протеина и масти.

Да бисте је брзо елиминисали, неопходно је уносити намирнице богате специфичним ензимима које директно опуштају пробавни тракт и снажно убрзавају пробаву.

Свјеж коријен ђумбира враћа лакоћу послије јела

Овај помало љуткасти коријен је апсолутни шампион када вам треба брза интервенција и ресетовање пробавног тракта.

Заборавите на тешке лијекове. Исјеците мали, тањи комад свјежег коријена, прелијте га кључалом водом и полако попијте након обимног оброка.

Ђумбир снажно стимулише производњу ваших пробавних ензима и смирује иритирану слузокожу.

Конкретно, како наводи студија објављена у часопису „Еуропеан Јоурнал оф Гастроентерологy & Хепатологy“, истраживање о утицају ђумбира на пражњење желуца указује на то да ова намирница може помоћи да се желудац знатно брже ослободи нагомилане хране и донесе олакшање.

Брже пражњење желуца директно осигурава ублажавање осећаја тежине и притиска.

Топли напитак од ђумбира дословно грије стомак изнутра, ефикасно отклања болне грчеве и враћа вас у функцију много брже него што очекујете.

Ананас спада у најбоље намирнице против гасова

Када се ручак заврши, многи аутоматски посежу за тешким чоколадним колачима, што је највећа грешка за већ преоптерећен стомак.

Умјесто тога, исјеците себи неколико колутова свјежег ананаса.

Ово освјежавајуће тропско воће садржи бромелаин, један изузетно моћан природни ензим који буквално сече и разграђује чврсте протеине из поједеног меса и куваних јаја.

Када унесете бромелаин, ваш желудац ће имати драстично мање посла. Храна се неће сатима задржавати и трулити у цријевима, чиме се ефикасно зауставља ферментација.

Зато се сиров ананас с правом убраја у најснажније намирнице против гасова.

Обратите пажњу на један детаљ: морате јести искључиво сиров, свјеж плод.

Пастеризовани куповни сокови и воће из слатке конзерве потпуно губе своја корисна својства током јаке термичке обраде.

Чај од нане опушта цријева: брза помоћ за стомак стиже одмах

Ако вам егзотично воће није при руци, најобичнија топла шоља квалитетног чаја од нане апсолутно увек спашава ситуацију.

Ментол, главно једињење из ароматичних листова нане, делује као одличан природни антиспазмодик.

Његов задатак је да директно и ефикасно опушта згрчене мишиће у пробавном систему.

Када се зидови цријева опусте, заробљени ваздух може несметано и безболно да прође кроз пробавни тракт.

Због ове особине, чај од нане доноси олакшање већ након десетак минута, а ова биљка је неприкосновена брза помоћ за стомак када се једва дише од количине хране.

Скувајте јак домаћи чај и поклопите шољу десетак минута да уља не испаре. Затим га полако пијуцкајте.

Које јело вас најчешће натјера да откопчате дугме на панталонама и како се ви борите са тим?

Зашто стомак отиче послије куваних јаја и печења?

Јаја и масно месо су богати протеинима и мастима који се споро варе. Њихово разлагање производи гасове и успорава метаболизам.

Да ли топла вода олакшава решавање проблема са варењем?

Да, чаша топле воде након јела подстиче циркулацију у органима и помаже цревима да брже и ефикасније процесуирају масну храну.

Који чај је најбољи за смиривање напетог стомака?

Поред нане, чајеви од камилице и коморача су одлични јер опуштају мишиће цријева и спречавају накупљање гасова у доњем дијелу стомака.

