Мотоциклиста погинуо на ауто-путу

Аутор:АТВ
Коментари:0
На ауто-путу А6, у тунелу Велики Гложац у смјеру Ријеке, дошло је до тешке несреће у којој је смртно страдала једна особа, објавила је полиција.
"У саобраћајној несрећи смртно је страдао мушкарац који је управљао мотоциклом", наводе из полиције.
Слиједи увиђај којим руководи Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци, саобраћај на А6 се наставио одвијати...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму