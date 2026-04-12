Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

12.04.2026 14:07

Фото: МУП Хрватске

Велика трагедија догодила се данас у касним преподневним сатима у Великој Горици.

Око 10,50 сати загребачка полиција добила је дојаву о самоубиству бацањем с висине стамбене зграде и да на тлу лежи испред зграде женска особа.

Дежурне хитне службе брзо су пристигле на мјесто ужаса и откриле још већу језу.

Како се сазнаје, у стану на 6. спрату пронађено је тијело малољетне особе старе 17 година и за коју је, након првог прелиминарног прегледа тијела, увиђајнна екипа полиције утврдила да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.

У току је полицијски увиђај у стану гдје се прикупљају сви докази и обављају детаљни обавјештајни разговори почевши од самих комшија, како би се открило што је претходило самом чину. Полиција ће свакако контактирати и оца убијене дјевојке.

По завршетку увиђаја оба тијела биће превезена на Завод за судску медицину и криминалистику на Шалати на обдукцију.

(Јутарњи лист)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

