Порука из Русије: Настављамо специјалну операцију све док Зеленски не скупи храброст

12.04.2026 13:30

Фото: Tanjug/AP

Русија ће наставити специјалну војну операцију након истека васкршњег прекида ватре, док украјински предсједник Владимир Зеленски не скупи храброст да постигне мировни споразум, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је истакао да Русија жели трајни мир, који би могао бити постигнут већ данас ако Зеленски донесе неопходне и добро познате одлуке и не скупи храброст да преузме одговорност.

"Желимо трајни мир. Трајни мир се може постићи када обезбједимо своје интересе и остваримо циљеве које смо поставили од самог почетка. То се може учинити буквално 'данас'. Али Зеленски мора да донесе те добро познате одлуке", напоменуо је Песков новинару Павелу Зарубину.

Песков је додао да су преговори о миру за сада стављени на чекање од стране Сједињених Држава, а Москва разумије тренутни ангажман САД.

"За сада је овај дио посла на паузи. Разумијемо обим посла наших америчких колега", рекао је Песков, коментаришући статус преговора о украјинском рјешењу.

Песков је истакао да се очекује да ће процес преговора са украјинском страном бити "веома компликован, педантан и спор".

