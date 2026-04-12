Упркос неуспјеху преговора: Три супертанкера са нафтом прошла кроз Ормуз

Три супертанкера са нафтом прошла су у суботу кроз Ормуски мореуз упркос неуспјеху преговора у Исламабаду, пренио је данас Скај њуз, наводећи да су то први танкери који су изашли из Персијског залива откако су САД и Иран постигли споразум о прекиду ватре.
Међутим, више стотина танкера је и даље заглављено у Персијском заливу у нади да ће изаћи током двонедељног периода прекида ватре.
Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) упозорила је синоћ да ће сваки покушај проласка војних бродова кроз Ормуски мореуз бити суочен са "снажним одговором", пренијели су ирански медији.
Како наводи иранска државна телевизија, позивајући се на саопштење морнарице Исламске револуционарне гарде, Иран "у потпуности и ефикасно контролише Ормуски мореуз".
У оквиру примирја договореног са САД овог мјесеца, Иран је најавио да ће ограничити број бродова који прелазе кроз Ормуз на око дванаест дневно и да ће наплаћивати путарине иако је предсједник САД Доналд Трамп рекао да примирје захтјева потпуно отварање мореуза.
Према тврдњама брокера и транспортних компанија, бродовласници из Грчке, Кине, Индије и Пакистана преговарају о проласку кроз Ормуз са Револуционарном гардом Ирана (ИРГЦ), пренио је раније Ројтерс.
Плаћање таксе за пролаз, како се наводи, који се мора унапред договорити, достиже и два милиона долара за супертанкере.
