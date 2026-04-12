Упркос неуспјеху преговора: Три супертанкера са нафтом прошла кроз Ормуз

12.04.2026 13:14

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Три супертанкера са нафтом прошла су у суботу кроз Ормуски мореуз упркос неуспјеху преговора у Исламабаду, пренио је данас Скај њуз, наводећи да су то први танкери који су изашли из Персијског залива откако су САД и Иран постигли споразум о прекиду ватре.

Међутим, више стотина танкера је и даље заглављено у Персијском заливу у нади да ће изаћи током двонедељног периода прекида ватре.

Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) упозорила је синоћ да ће сваки покушај проласка војних бродова кроз Ормуски мореуз бити суочен са "снажним одговором", пренијели су ирански медији.

Како наводи иранска државна телевизија, позивајући се на саопштење морнарице Исламске револуционарне гарде, Иран "у потпуности и ефикасно контролише Ормуски мореуз".

У оквиру примирја договореног са САД овог мјесеца, Иран је најавио да ће ограничити број бродова који прелазе кроз Ормуз на око дванаест дневно и да ће наплаћивати путарине иако је предсједник САД Доналд Трамп рекао да примирје захтјева потпуно отварање мореуза.

Иран се огласио први пут након пропалих преговора са САД

Према тврдњама брокера и транспортних компанија, бродовласници из Грчке, Кине, Индије и Пакистана преговарају о проласку кроз Ормуз са Револуционарном гардом Ирана (ИРГЦ), пренио је раније Ројтерс.

Плаћање таксе за пролаз, како се наводи, који се мора унапред договорити, достиже и два милиона долара за супертанкере.

Ормуски мореуз

Нафта

Иран

Иран најновије вијести

Трамп Иран преговори

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Свијет

Након судара слетјели у јарак: Три особе погинуле

1 ч

0
Пас завезан на ланцу.

Свијет

Дјевојку (19) усмртио пас: Била мртва прије доласка Хитне помоћи

1 ч

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иран се огласио први пут након пропалих преговора са САД

1 ч

0
Лет авиона

Свијет

Хаос у авио-саобраћају: Отказани бројни летови широм Европе

1 ч

0

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

