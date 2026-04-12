Хаос у авио-саобраћају: Отказани бројни летови широм Европе

Пилоти њемачке авио-групе Луфтханзе ступиће у дводневни штрајк у понедјељак и уторак, на позив синдиката, због изостанка договора са послодавцем у више тарифних спорова, што ће довести до бројних поремећаја у авио-саобраћају, саопштено је из синдиката.
Пилоти су позвани на обуставу рада која ће трајати од понедјељка у 00.01 до уторка у 23.59 часова, саопштило је Удружење кокпита, преноси Шпигел. Штрајком су обухваћени запослени у компанијама Дојче Луфтханза АГ, Луфтханза Карго АГ, Луфтханза СитиЛајн ГмбХ, као и Јуровингс ГмбХ.
Предсједник синдиката Андреас Пињеиро навео је да је штрајк посљедица изостанка спремности послодаваца за договор у спорним питањима.
Према наводима синдиката, у Луфтханзи и Луфтханза Карго није понуђено рјешење за додатно пензијско осигурање, док у Луфтханза СитиЛајну не постоји прихватљив приједлог новог колективног уговора о платама. У Јуровингсу је понуђено рјешење за пензијско осигурање оцијењено као неприхватљиво и на „веома ниском нивоу“.
Синдикат је поручио да остаје спреман за преговоре и да послодавци у сваком тренутку могу спријечити штрајк новим приједлозима.
Због ситуације на Блиском истоку, из штрајка су изузети летови из Њемачке ка појединим дестинацијама, међу којима су Азербејџан, Египат, Бахреин, Ирак, Израел, Јемен, Јордан, Катар, Кувајт, Либан, Оман, Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати, наводи компанија.
