Хаос у авио-саобраћају: Отказани бројни летови широм Европе

12.04.2026 12:41

Лет авиона
Фото: pexels/Miguel Armas

Пилоти њемачке авио-групе Луфтханзе ступиће у дводневни штрајк у понедјељак и уторак, на позив синдиката, због изостанка договора са послодавцем у више тарифних спорова, што ће довести до бројних поремећаја у авио-саобраћају, саопштено је из синдиката.

Пилоти су позвани на обуставу рада која ће трајати од понедјељка у 00.01 до уторка у 23.59 часова, саопштило је Удружење кокпита, преноси Шпигел. Штрајком су обухваћени запослени у компанијама Дојче Луфтханза АГ, Луфтханза Карго АГ, Луфтханза СитиЛајн ГмбХ, као и Јуровингс ГмбХ.

илу-беба-13032026

Породица

Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

Предсједник синдиката Андреас Пињеиро навео је да је штрајк посљедица изостанка спремности послодаваца за договор у спорним питањима.

Према наводима синдиката, у Луфтханзи и Луфтханза Карго није понуђено рјешење за додатно пензијско осигурање, док у Луфтханза СитиЛајну не постоји прихватљив приједлог новог колективног уговора о платама. У Јуровингсу је понуђено рјешење за пензијско осигурање оцијењено као неприхватљиво и на „веома ниском нивоу“.

Синдикат је поручио да остаје спреман за преговоре и да послодавци у сваком тренутку могу спријечити штрајк новим приједлозима.

васкршње јаје

Друштво

Како су Срби некад славили Васкрс, а како то раде данас

Због ситуације на Блиском истоку, из штрајка су изузети летови из Њемачке ка појединим дестинацијама, међу којима су Азербејџан, Египат, Бахреин, Ирак, Израел, Јемен, Јордан, Катар, Кувајт, Либан, Оман, Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати, наводи компанија.

Прочитајте више

Трешње на гранама, прекривене великим зеленим листовима

Здравље

Трешња смирује и подстиче правилан рад срца

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Пијани возач слетио с пута и ударио у напуштени објекат: Имао забрану управљања возилом до 2029. године

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков о освајању територије: Остало је само неколико километара

1 ч

0
Три знака до 1. маја пливају у парама, али овај један иде у потпуни банкрот

Занимљивости

Три знака до 1. маја пливају у парама, али овај један иде у потпуни банкрот

2 ч

0

Више из рубрике

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков о освајању територије: Остало је само неколико километара

1 ч

0
Парламентарни избори у Мађарској. Жена гласа на бирачком мjесту у Будимпешти.

Свијет

До 11 сати 37,98 одсто Мађара гласало на изборима

2 ч

0
Дубаи

Свијет

Колпас у Дубаију: Тренутна ситуација је брутална

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Најмање двије особе погинуле у рушењу зграде

2 ч

0

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

