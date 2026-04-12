Најмање двије особе погинуле у рушењу зграде

Најмање двије особе су погинуле, а неколико их је повријеђено након што се дио стамбене зграде срушио на југу Кипра, пише "Катимерини".
У Гермасоји, приобалном предграђу источно од града Лимасола, спасилачке екипе су извукле друго тијело из рушевина, неколико сати након што је прва жртва пронађена.
Три повријеђене особе су упућене у болницу и ван су животне опасности.
Покренута је велика операција спасавања, у којој су учествовали ватрогасци, полиција, цивилна заштита, медицински тимови и локалне власти. Тешка механизација је коришћена за чишћење рушевина и стабилизацију преостале структуре.
Лист пише да су у тој згради углавном боравили мигранти афричког поријекла. Локалне власти саопштиле су да се и даље не зна колико се још људи води као нестало. Прелиминарне процјене сугеришу да је око 20 људи живјело у 10 до 11 станова зграде, иако тачан број није потврђен. Узрок урушавања је такође под истрагом.
Четири особе погинуле у судару камиона и аутомобила
Зграда је наводно процијењена као структурно небезбједна, а власницима су издата претходна упозорења да изврше поправке.
