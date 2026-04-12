Најмање двије особе погинуле у рушењу зграде

АТВ
12.04.2026 11:24

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Најмање двије особе су погинуле, а неколико их је повријеђено након што се дио стамбене зграде срушио на југу Кипра, пише "Катимерини".

У Гермасоји, приобалном предграђу источно од града Лимасола, спасилачке екипе су извукле друго тијело из рушевина, неколико сати након што је прва жртва пронађена.

Три повријеђене особе су упућене у болницу и ван су животне опасности.

Покренута је велика операција спасавања, у којој су учествовали ватрогасци, полиција, цивилна заштита, медицински тимови и локалне власти. Тешка механизација је коришћена за чишћење рушевина и стабилизацију преостале структуре.

Лист пише да су у тој згради углавном боравили мигранти афричког поријекла. Локалне власти саопштиле су да се и даље не зна колико се још људи води као нестало. Прелиминарне процјене сугеришу да је око 20 људи живјело у 10 до 11 станова зграде, иако тачан број није потврђен. Узрок урушавања је такође под истрагом.

Свијет

Четири особе погинуле у судару камиона и аутомобила

Зграда је наводно процијењена као структурно небезбједна, а власницима су издата претходна упозорења да изврше поправке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Четири особе погинуле у судару камиона и аутомобила

3 ч

0
Паркиран бијели комби испред зграде.

Свијет

Отац држао сина годину и по закључаног у комбију: Дјечак не може да хода

3 ч

0
Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут

Свијет

Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Дошао сам да побиједим

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

