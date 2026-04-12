Четири особе погинуле у судару камиона и аутомобила

Аутор:АТВ
Четири особе су погинуле у саобраћајној несрећи која се догодила у Саратовској области на западу Русије, саопштиле су локалне власти.
Према подацима Одјељења за безбједност регионалне владе Саратова, судар се догодио јутрос у 6.39 часова по локалном времену у близини села у Красноармејском округу.
Прелиминарни извјештаји указују да се камион сударио са путничким аутомобилом, при чему су погинуле четири особе у аутомобилу.
Службе хитне помоћи тренутно су на лицу мјеста, а околности несреће се утврђују, наводи Синхуа.
