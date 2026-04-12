Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут

АТВ
12.04.2026 10:15

Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Руско Министарство одбране саопштило је данас да је евидентирано 1.971 кршење ускршњег прекида ватре од стране украјинских оружаних снага.

У складу са наређењем руског предсједника Владимира Путина, све руске војне групе у зони специјалне војне операције морају строго да поштују примирје које је проглашено од 11. априла у 16.00 часова по московском времену до данас, 12. априла, у 8.00 часова, преноси ТАСС.

"Укупно је забиљежено 1.971 кршење прекида ватре од стране јединица украјинских оружаних снага у периоду од 11. априла у 16.00 часова по московском времену до 12. априла у 8.00 часова", наводи се у саопштењу руског министарства.

Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је синоћ да су снаге Руске Федерације извеле 101 напад на положаје украјинске војске и прекршиле примирје 469 пута упркос најављеном ускршњем прекиду борби.







Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Украјина

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Васкрс

Васкршње примирије

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Дошао сам да побиједим

4 ч

1
Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

Свијет

Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

5 ч

0
Жена гласа током парламентарних избора у Секешфехервару, Мађарска, у недјељу, 12. априла 2026.

Свијет

У првих сат времена 3,46 одсто Мађара гласало на парламентарним изборима

5 ч

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо дозволити да будемо увучени у рат

5 ч

0

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

