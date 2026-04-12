Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут

Руско Министарство одбране саопштило је данас да је евидентирано 1.971 кршење ускршњег прекида ватре од стране украјинских оружаних снага.
У складу са наређењем руског предсједника Владимира Путина, све руске војне групе у зони специјалне војне операције морају строго да поштују примирје које је проглашено од 11. априла у 16.00 часова по московском времену до данас, 12. априла, у 8.00 часова, преноси ТАСС.
"Укупно је забиљежено 1.971 кршење прекида ватре од стране јединица украјинских оружаних снага у периоду од 11. априла у 16.00 часова по московском времену до 12. априла у 8.00 часова", наводи се у саопштењу руског министарства.
Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је синоћ да су снаге Руске Федерације извеле 101 напад на положаје украјинске војске и прекршиле примирје 469 пута упркос најављеном ускршњем прекиду борби.
