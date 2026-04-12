У првих сат времена 3,46 одсто Мађара гласало на парламентарним изборима

На парламентарним изборима у Мађарској, који су почели јутрос у шест часова, до седам часова забиљежена је излазност од 3,46 одсто, саопштила је мађарска изборна комисија.
У саопштењу се наводи да је у Будимпешти излазност до седам часова била 3,45 одсто.
Јутрос у шест часова отворено је 10.047 бирачких мјеста у Мађарској и очекује се да ће до вечерас у 19 часова гласати око 7,5 милиона бирача, пренијели су данас мађарски медији.
Национална изборна канцеларија (НВИ) ће информисати јавност о излазности седам пута током изборног дана и то, осим у седам часова, и у 9, 11, 13, 15, 17 и 18.30 часова, преноси "Мађар Немзет".
Објављивање прелиминарних резултата почеће убрзо након затварања бирачких мјеста, а очекује се да ће до 23 часа вечерас бити обрађено 92-95 одсто гласова.
У Мађарској се данас одржавају парламентарни избори на којима право гласа има више од 8,1 милиона бирача, а према подацима Националне изборне канцеларије, путем поште из других земаља може да гласа скоро пола милиона мађарских држављана, највише из Румуније и Србије.
Према анкетама јавног мњења, главни ривали су странка Фидес актуелног мађарског премијера Виктора Орбана и проевропска странка Тиса, коју предводи Петер Мађар.
На изборима, који се одржавају у 106 изборних јединица, биће изабрано 199 посланика Народне скупштине Мађарске.
Рок за објављивање резултата избора је 18. април, док коначни резултати треба да буду објављени до 4. маја.
За странке, цензус за улазак у парламент је освајање пет одсто гласова.
Мађарског премијера бира парламент простом већином гласова, а мађарски предсједник подноси приједлог за мандатара нове владе, који је обично кандидат странке која је побиједила на изборима, а парламент затим гласа о номинацији.
Ако парламент не изабере предложену особу, предсједник подноси нови приједлог у року од 15 дана, а ако парламент поново не изабере новог мандатара, предсједник може да распусти парламент и да распише нове изборе.
Ови парламентарни избори су десети од обнављања слободних избора у Мађарској 1990. године, пише Танјуг.
