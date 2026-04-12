Logo
Large banner

Мировни преговори САД и Ирана без резултата, делегације отпутовале из Пакистана

Аутор:

АТВ
12.04.2026 07:56

Коментари:

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Вишечасовни преговори делегација Ирана и Сједињених Америчких Држава у Исламабаду у суботу нису довели до мировног споразума који би окончао рат, наког чега је потпредсједник САД Џеј Ди Венс са остатком америчке делегације напустио Пакистан.

На заједничкој конференцији за новинаре са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом и Трамповим зетом и саветником у Белој кући Џаредом Кушнером, Венс је рано јутрос потврдио да након 21-часовних мировних преговора у Исламабаду, САД и Иран нису успели да постигну споразум о окончању рата, преноси ББЦ.

"Имали смо низ суштинских разговора са Иранцима, то је добра вијест. Лоша вијест је да нисмо постигли споразум и мислим да је то је лоша вијест за Иран, а не за САД", изјавио је Венс.

Он је захвалио пакистанским посредницима, премијеру Шехбазу Шарифу и фелдмаршалу Асиму Муниру, и рекао да су "Пакистанци обавили невјероватан посао".

На питање о иранском нуклеарном програму, Венс је одговорио да је главни циљ америчког предсједника Доналда Трампа да спријечи Иран да посједује нуклеарно оружје, сада и у будућности, пренио је ЦНН.

"Једноставна чињеница је да морамо да се увјеримо да Иран прихвата да одустане од настојања да изради нуклеарно оружје и да неће посегнути за алатима који ће им омогућити да брзо произведу нуклеарно оружје", рекао је Венс.

Поновио је да је ирански нуклеарни програм уништен и нагласио да је потребна "фундаментална посвећеност Ирана обавези да не развија нуклеарно оружје у будућности".

"То још нисмо видјели. Надамо се да хоћемо. Одлазимо одавде са веома једноставним предлогом, који је наша посљедња и најбоља понуда. Видјећемо да ли ће га Иранци прихватити", додао је Венс на конференцији за новинаре.

Навео је и да су разговарали о замрзнутој иранској имовини као и о низу других питања.

"Једноставно, нисмо могли да остваримо ситуацију у којој су Иранци спремни да прихвате наше услове", рекао је Венс, додајући да је делегација САД била флексибилна у разговорима и да су се са Трампом чули више пута током преговора, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

39

09

31

09

27

09

25

09

14

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner