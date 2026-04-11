Драма на Велику суботу у Бечу, више повријеђених

Фото: Pixabay

На чувеном "Бечком тобогану", познатијем као "Жељезница патуљака", у забавном парку Пратер у суботу се догодила несрећа.

Један од вагона је искочио из шина, при чему је повријеђено неколико путника. Према ријечима оператера, узрок несреће није био технички квар, већ људска грешка, јавља бечки "Куриер".

Договор прије оброка: Гдје су Иран и Америка направили напредак

Двије жене, обе старе 63 године, превезене су колима хитне помоћи у болницу са повредама; вјероватно је ријеч о нагњечењима.

Још три путника - двије жене од 39 година и један мушкарац од 46 година - нису захтијевали хоспитализацију након указане прве помоћи.

Оператер указује на људски фактор

"Због погрешне процјене возача воза", навели су оператери ролеркостера, "воз се прије краја вожње кретао пребрзо".

"Будући да хитна кочница није активирана, први вагон је искочио из шина".

Возач се, према плану, налазио у другом вагону.

Током вожње у вагонима није било дјеце. Оператери су одмах покренули хитне мјере спасавања.

"Наглашавамо да је овај жалостан инцидент узрокован људском, а не техничком грешком", изјавили су, додајући: "Свим погођенима желимо брз опоравак."

Полиција је позив примила око 12.15 часова, а полицијска и спасилачка акција завршена је око 13.30 часова.

Полиција још нема потврђене информације о узроку несреће.

"Ипак, не дјелује као да је у питању немар треће стране", рекао је портпарол полиције Маркус Дитрих.

Један од најстаријих активних ролеркостера на свијету

Ова атракција се сматра једним од најстаријих активних ролеркостера на свијету. Изграђен је између 1948. и 1950. године и представља једну од посљедњих преосталих старих структура у бечком Пратеру. Њиме управља породица и још је у изворном стању - у питању је чисто дрвена конструкција са класичним шинским системом и кочничарем који се вози у возу.

Стаза дуга око 450 метара пролази кроз вештачки пејзаж дизајниран да дочара планину Гросглокнер. Надимак "Цвергерлбан" (Жељезница патуљака) дугује бројним баштенским патуљцима који су постављени дуж руте.

(Телеграф)

