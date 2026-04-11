Како избори у Мађарској утичу на Европу и наш регион?

Аутор:Маријана Ивељић
Коментари:0
Исход избора у Мађарској могао би да утиче на односе унутар Европске уније, али и на политику према Западном Балкану.
Резултат би могао да промијени начин на који се Будимпешта поставља према кључним питањима у Европи, упозоравају аналитичари. Масовност на предизборним скуповима, кажу не одржава стварну ситуацију.
"Они се гледају као нека прекретница јер неко мисли уколико дође до неке промјене власти у Мађарској, уколико дође неко ко заступа управо та становишта ЕУ да ће се због близине и саме Украјине, али и односа са Русијом и САД-ом неке ствари промијенити. Нисам сигуран да ће то ићи у том правцу јер тај тренд који траје већ неко вријеме унутар ЕУ није нешто што ће бити заустављено изборима у Мађарској, напросто унутар ЕУ постоји велика жеља за промјеном у односу на оно што смо могли да посматрамо уназад 10-ак година кроз политике ЕУ јер тај неки неолиберални концепт који заступају они који су данас политички представници унутар ЕУ не одговара земљама чланицама појединачно", рекао је за АТВ Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбедносне студије.
Изборе пажљиво прате регион и Република Српска, имајући у виду раније развијене политичке и економске везе.
"Имамо веома добре односе са Мађарском, то је познато, са многим партијама у Европи, желимо да Орбан побиједи и хоће, ја сам у то увјерен", каже Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Интерес за изборе у Мађарској стиже и изван Европе. То указује на њихов шири политички значај и утицај на глобалне политичке трендове.
"Политике конзервативне западне Владе су те које омогућавају власт у цијелом свијету, то функционише и можемо дјеци да оставимо бољи свијет. Знам да овдје постоји велики број грађана који то схватају и постоји ваша велика заједница у Мађарској и надам се да неће дозволити да комунисти преузму Мађарску јер ако Мађарска падне, онда ће пасти и остали дио источне Европе јер је Виктор Орбан један од правих бораца у региону и мислим да такве људе треба да подржавамо", рекао је Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника.
У суштини, бирачи ће да одлуче да ли су за досадашњи курс у држави или ће отворити простор за другачију политику у Мађарској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму