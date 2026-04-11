Logo
Large banner

Далековод пао на воз, има повријеђених

Аутор:

АТВ
11.04.2026 17:26

Коментари:

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Фото: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

На њемачки воз Интерсити експрес који је саобраћао на релацији од Берлина до Лајпцига, пао је надземни далековод и том приликом су лакше повријеђена два путника, саопштио је данас портпарол њемачке жељезнице Дојче бан.

Портпарол је за РББ казао да је у тренутку несреће у возу било око 600 путника.

Надземни далековод је пукао и пао је на воз око 11.25 сати, код града Цахна, а саобраћај на том дијелу пруге је због заустављеног воза у прекиду.

У инциденту је оштећено или разбијено неколико прозора а два путника су лакше повређена од крхотина.

Лидл

Свијет

Лидл повукао неочекиван потез

Како је најављено, за путнике у возу биће обезбеђен даљи превоз аутобусима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Возови

Далековод

инцидент

Повријеђени путници

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner