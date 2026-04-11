Далековод пао на воз, има повријеђених

Аутор:АТВ
Коментари:0
На њемачки воз Интерсити експрес који је саобраћао на релацији од Берлина до Лајпцига, пао је надземни далековод и том приликом су лакше повријеђена два путника, саопштио је данас портпарол њемачке жељезнице Дојче бан.
Портпарол је за РББ казао да је у тренутку несреће у возу било око 600 путника.
Надземни далековод је пукао и пао је на воз око 11.25 сати, код града Цахна, а саобраћај на том дијелу пруге је због заустављеног воза у прекиду.
У инциденту је оштећено или разбијено неколико прозора а два путника су лакше повређена од крхотина.
Свијет
Како је најављено, за путнике у возу биће обезбеђен даљи превоз аутобусима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму