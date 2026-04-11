Logo
Large banner

Иран подвукао црвену линију: "Прст на окидачу"

Аутор:

АТВ
11.04.2026 15:37

Коментари:

0
Иранска делегација у посјети, коју предводи предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф, трећи слијева, састаје се са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду, Пакистан, у суботу, 11. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/Pakistan Prime Minister Office via AP

Иранска делегација изложила је посредницима своје црвене линије у мировним преговорима са Сједињеним Америчким Државама, које се односе на Ормуски мореуз, ослобађање замрзнуте имовине Ирана, исплату ратне одштете и примирје које ће се спроводити у цијелом региону Блиског истока.

Захтјеви Техерана, који су пренијети пакистанском премијеру Шехбазу Шарифу, укључују признање иранске власти над Ормуским мореузом, гд‌је Иран има за циљ да наплаћује транзитне таксе и контролише приступ, а у захтјеве је укључено и примирје у Либану.

Портпаролка иранске владе Фатемех Мохаџерани је на државној телевизији рекла да ће иранска делегација преговарати са САД у Исламбаду "са прстом на окидачу".

преговори Иран-Америка

Свијет

Пакистански премијер: Званично почели преговори Ирана и САД

"Иако смо отворени за разговоре, такође смо потпуно свјесни недостатка повјерења. Стога, ирански дипломатски тим улази у овај процес са максималним опрезом", казала је Мохаџерани.

Према саопштењу кабинета пакистанског премијера Шехбаза Шарифа, америчка делегација коју предводи потпредсједник САД Џеј Ди Венс и иранска делегација коју предводи предсједник парламента Мохамед Багер Калибаф састали су се са Шарифом, коме су пренијели своје захтјеве за постизање трајног мира. Ирански и поједини свјетски медији јавили су раније данас да су у Исламабаду почели трилатерални преговори Ирана, Сједињених Америчких Држава и Пакистана, преноси Тан‌југ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Техеран

Америка

Пакистан

Шехбаз Шариф

Преговори са Америком

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

17

45

17

44

17

38

17

26

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner