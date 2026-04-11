Иран подвукао црвену линију: "Прст на окидачу"

Иранска делегација изложила је посредницима своје црвене линије у мировним преговорима са Сједињеним Америчким Државама, које се односе на Ормуски мореуз, ослобађање замрзнуте имовине Ирана, исплату ратне одштете и примирје које ће се спроводити у цијелом региону Блиског истока.
Захтјеви Техерана, који су пренијети пакистанском премијеру Шехбазу Шарифу, укључују признање иранске власти над Ормуским мореузом, гдје Иран има за циљ да наплаћује транзитне таксе и контролише приступ, а у захтјеве је укључено и примирје у Либану.
Портпаролка иранске владе Фатемех Мохаџерани је на државној телевизији рекла да ће иранска делегација преговарати са САД у Исламбаду "са прстом на окидачу".
"Иако смо отворени за разговоре, такође смо потпуно свјесни недостатка повјерења. Стога, ирански дипломатски тим улази у овај процес са максималним опрезом", казала је Мохаџерани.
Према саопштењу кабинета пакистанског премијера Шехбаза Шарифа, америчка делегација коју предводи потпредсједник САД Џеј Ди Венс и иранска делегација коју предводи предсједник парламента Мохамед Багер Калибаф састали су се са Шарифом, коме су пренијели своје захтјеве за постизање трајног мира. Ирански и поједини свјетски медији јавили су раније данас да су у Исламабаду почели трилатерални преговори Ирана, Сједињених Америчких Држава и Пакистана, преноси Танјуг.
