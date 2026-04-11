Трамп: Нафтни танкери крећу ка САД

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да се велики број празних нафтних танкера креће ка Сједињеним Америчким Државама да би утоварили америчку нафту и гас.
"Имамо више нафте него сљедеће двије највеће нафтне економије заједно - и виши квалитет", навео је Трамп у објави на својој друштвеној платформи Truth Social.
Трампова објава услиједила је док се високи амерички и ирански званичници састају данас у Исламабаду са пакистанским посредницима, док Техеран поставља своје црвене линије које, како је саопштио, Вашингтон мора да прихвати прије него што се одрже директни разговори како би се окончао шестонедјељни рат.
Трамп је раније ове седмице рекао да Иран не би требало да наплаћује накнаде танкерима који пролазе кроз блокирани Ормуски мореуз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму