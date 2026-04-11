Logo
Large banner

У храму Гроба Господњег у Јерусалиму православно свештенство призвало Благодатни огањ

Аутор:

АТВ
11.04.2026 13:41

Коментари:

0
Благодатњи огањ у Јерусалиму
Фото: YouTube/Screenshot/Christian Youth Channel

У храму Гроба Господњег у Јерусалиму православно свештенство призвало је Благодатни огањ, чији силазак означава видљиву појаву Светог Духа, али и истинитост Васкрсења Христовог.

Према православном предању, Благодатни огањ је чудо које се дешава сваке године у Храму Гроба Господњег на Велику суботу, када из гроба Исуса Христа избија плава свјетлост.

Сваке године на Велику суботу, дан између голготског распећа на Велики петак и васкрсења Сина Божијег у недјељу, када служи православни првојерарх, сада патријарх јерусалимски Теофил, у Кувуклији на Гробу Господњем, дешава се једно од највећих чуда које се понавља од давнина. Са неба силази Благодатни огањ који чудесно пали свијеће патријарху, а потом и осталим вјерницима.

Благодатни огањ током првих минута не пали и не пече.

На Велику суботу је тијело Господа Христа било у гробу, те је овај дан симбол цјелокупне историје палог човјечанства јер означава трајање између богоотпадничког суноврата у таму и васкршње побједе над побједама - побједе над смрћу.

Благодатни огањ са Христовог гроба ове године стићи ће у Храм Светог Саве у Београду, гдје ће вечерас током литургије њиме свијеће запалити свештенство и вјерници.

Из Српске православне цркве саопштено да ће вечерас у 23.00 часа, на почетку службе, архијереј који буде служио у Храму Светог Саве Благодатним огњем упалити прву свијећу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јерусалим

православље

Храм гроба Господњег

Благодатни огањ

патријарх јерусалимски Теофил

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner