У храму Гроба Господњег у Јерусалиму православно свештенство призвало Благодатни огањ

У храму Гроба Господњег у Јерусалиму православно свештенство призвало је Благодатни огањ, чији силазак означава видљиву појаву Светог Духа, али и истинитост Васкрсења Христовог.
Према православном предању, Благодатни огањ је чудо које се дешава сваке године у Храму Гроба Господњег на Велику суботу, када из гроба Исуса Христа избија плава свјетлост.
Сваке године на Велику суботу, дан између голготског распећа на Велики петак и васкрсења Сина Божијег у недјељу, када служи православни првојерарх, сада патријарх јерусалимски Теофил, у Кувуклији на Гробу Господњем, дешава се једно од највећих чуда које се понавља од давнина. Са неба силази Благодатни огањ који чудесно пали свијеће патријарху, а потом и осталим вјерницима.
Благодатни огањ током првих минута не пали и не пече.
На Велику суботу је тијело Господа Христа било у гробу, те је овај дан симбол цјелокупне историје палог човјечанства јер означава трајање између богоотпадничког суноврата у таму и васкршње побједе над побједама - побједе над смрћу.
Благодатни огањ са Христовог гроба ове године стићи ће у Храм Светог Саве у Београду, гдје ће вечерас током литургије њиме свијеће запалити свештенство и вјерници.
Из Српске православне цркве саопштено да ће вечерас у 23.00 часа, на почетку службе, архијереј који буде служио у Храму Светог Саве Благодатним огњем упалити прву свијећу.
