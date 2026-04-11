Logo
Large banner

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

Аутор:

АТВ
11.04.2026 12:51

Коментари:

0
Фото: Vera Arsic/Pexels

Постоје јасни и препознатљиви обрасци који показују да љубав више није присутна, а ако их не примјетите на вријеме, ваша љубав може бити озбиљно угрожена.

Увијек дјелује мрзовољно

Када разговара са супругом, њен тон често одише презирањем, критиком и негативношћу. Свака мушка забринутост или притужба наилази на одбрану и пребацивање кривице, умјесто на разумијевање или отворен дијалог.

Ова хладноћа и дистанца стварају осјећај емоционалне изолације и подсјећају мужа да његови напори често пролазе незапажено. Временом, овакво понашање разара блискост и узрокује осјећај немоћи у вези.

Замјера ствари и жели да управља сваком одлуком

Ако муж жели да проведе слободно вријеме или изађе са пријатељима, она не престаје да шаље поруке и да контролише сваки његов потез.

Осјећај сталне контроле и задирања у приватни простор ствара тензију и гуши спонтану комуникацију. Муж може да се осјећа спутано, док се однос преплиће са фрустрацијом и напетим тренуцима, умјесто са опуштеном и равноправном интеракцијом.

Игнорише покушаје интиме, никада није заинтересована

Кокетни гестови или њежни знакови пажње од стране мужа често бивају одбијени. Она може заколутати очима, окренути му леђа или се емоционално повући чак и током интимних тренутака.

Ова дистанца шаље јасну поруку – емоције и жеља више нису обострано присутне. Временом, такво понашање ствара озбиљну пукотину у вези и умањује осјећај блискости и заједништва.

Престаје да брине о себи

Када се осјећа непривлачно или емоционално удаљено, често престаје да води рачуна о себи. Губи енергију, ентузијазам и мотивацију за живот, а заједнички тренуци постају рутина без страсти.

Ова промјена утиче на цјелокупну динамику односа, јер партнер више не види жену као инспирацију или подршку, већ као некога ко се повукао и емоционално дистанцирао.

Више је "мама’" него партнерка

На романтичним вечерама или заједничким тренуцима, она се понаша више као родитељ него као партнерка. Брак почиње да личи на ‘вртић’, гдје муж и дјеца добијају улоге којима не могу равноправно допринијети.

Умјесто партнерства и међусобне подршке, ствара се хијерархија и осјећај неправде, што води до емоционалног удаљавања и губитка интиме.

(Супержена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

превара

Сексуални односи

љубавне поруке

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

17

45

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

17

44

Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

17

38

Васкршње примирје ступило на снагу

17

26

Далековод пао на воз, има повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner