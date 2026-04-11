Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Једна особа је погинула, а три су лакше или теже повријеђене у саобраћајној несрећи у селу Доњи Адровац код Алексинца, потврђено је из полиције.
Несрећа се догодила јутрос око 4.45 часова, када је аутомобил "опел" алексиначких регистарских ознака слетио са пута и ударио у бетонски стуб.
Погинула је дјевојка /19/, а повријеђени су возач и двоје путника који су збринути у алексиначкој болници и Универзитетском клиничком центру Ниш, јавио је РТС.
Истрага је у току.
