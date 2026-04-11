У судару код Бијељине повријеђен возач

Возач аутомобила ''пежо'' повријеђен је јутрос, у суботу, 11. априла, у саобраћајној незгоди код Бијељине, речено је из полиције.
Незгода се десила око 7.15 часова на магистралном путу Бијељина - Тузла, у мјесту Суво Поље.
Жељка Цвијановић честитала Васкрс: Нека празник унесе спокој у ваша срца
“Учествовали су путнички аутомобил пежо којим је управљао Н.А. који је задобио тјелесне повреде о чијем се степену љекари нису изјаснили и трактор ИМТ којим је управљао А.Ђ.”, рекли су из полиције.
Раније је на терен, уз полицију, изашла и екипа Хитне помоћи бијељинског Дома здравља.
Обавјештајне службе САД упозориле: Иран располаже са хиљаде балистичких ракета
Возач пежоа је превезен на Ургентни блок Болнице "Свети врачеви" и услиједила је даља дијагностика и збрињавање.
(ИнфоБијељина)
