Logo
Large banner

У судару код Бијељине повријеђен возач

Аутор:

АТВ
11.04.2026 11:27

Коментари:

0
У судару код Бијељине повријеђен возач
Фото: АТВ

Возач аутомобила ''пежо'' повријеђен је јутрос, у суботу, 11. априла, у саобраћајној незгоди код Бијељине, речено је из полиције.

Незгода се десила око 7.15 часова на магистралном путу Бијељина - Тузла, у мјесту Суво Поље.

“Учествовали су путнички аутомобил пежо којим је управљао Н.А. који је задобио тјелесне повреде о чијем се степену љекари нису изјаснили и трактор ИМТ којим је управљао А.Ђ.”, рекли су из полиције.

Раније је на терен, уз полицију, изашла и екипа Хитне помоћи бијељинског Дома здравља.

Возач пежоа је превезен на Ургентни блок Болнице "Свети врачеви" и услиједила је даља дијагностика и збрињавање.

(ИнфоБијељина)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бијељина

повријеђен возач

увиђај

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner