Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

10.04.2026 22:39

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У самом центру Бачке Паланке, у Улици Веселина Маслеше, вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, према незваничним информацијама.

Инцидент се догодио у непосредној близини локалног биоскопа, а према првим информацијама, ситуација је драматична. На терен су изашле јаке полицијске снаге.

Тренутно се у Улици Веселина Маслеше налази већи број припадника полиције који су блокирали овај дио града. Такође, интервенисала је и екипа Хитне помоћи, мада званичних информација о степену повреда учесника још уијвек нема.

На тротоару испред биоскопа видљиви су трагови крви, што указује на то да има рањених у овом окршају.

Полиција тренутно врши увиђај, а форензичари прикупљају доказе на мјесту пуцњаве. Саобраћај у овом дијелу центра је отежан и грађанима се савјетује да избјегавају овај потез док траје полицијска акција.

Мотив пуцњаве, као и идентитет учесника, за сада нису познати. Очекује се званично саопштење Министарства унутрашњих послова (МУП) са више детаља о овом инциденту који је узнемирио становнике Бачке Паланке.

(Телеграф.рс)

