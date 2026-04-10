Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

У самом центру Бачке Паланке, у Улици Веселина Маслеше, вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, према незваничним информацијама.
Инцидент се догодио у непосредној близини локалног биоскопа, а према првим информацијама, ситуација је драматична. На терен су изашле јаке полицијске снаге.
Тренутно се у Улици Веселина Маслеше налази већи број припадника полиције који су блокирали овај дио града. Такође, интервенисала је и екипа Хитне помоћи, мада званичних информација о степену повреда учесника још уијвек нема.
На тротоару испред биоскопа видљиви су трагови крви, што указује на то да има рањених у овом окршају.
Полиција тренутно врши увиђај, а форензичари прикупљају доказе на мјесту пуцњаве. Саобраћај у овом дијелу центра је отежан и грађанима се савјетује да избјегавају овај потез док траје полицијска акција.
Мотив пуцњаве, као и идентитет учесника, за сада нису познати. Очекује се званично саопштење Министарства унутрашњих послова (МУП) са више детаља о овом инциденту који је узнемирио становнике Бачке Паланке.
